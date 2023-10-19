Провальные рекламные кампании брендов: видео
Рекламные кампании играют важную роль в продвижении брендов и продуктов. Успешные решения помогают сформировать положительный имидж бренда, повысить узнаваемость и лояльность потребителей.
Но, несмотря на тщательное планирование, даже у самых известных брендов случаются провалы.
Одна из распространенных причин – неудачный слоган или визуальное решение. Например, бренд шампуней выпустил продукт с содержанием йогурта.
В результате потребители путали шампунь с обычным йогуртом из-за слишком схожей упаковки и выпивали содержимое. После многочисленных исков компании пришлось отозвать серию из продажи.
Некоторые вещи настолько ценны, что не нуждаются в рекламе, как, например, галстук Виктора Цоя, который выставлен на продажу за 2,5 млн рублей.
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