Рекламные кампании играют важную роль в продвижении брендов и продуктов. Успешные решения помогают сформировать положительный имидж бренда, повысить узнаваемость и лояльность потребителей.

Но, несмотря на тщательное планирование, даже у самых известных брендов случаются провалы.

Одна из распространенных причин – неудачный слоган или визуальное решение. Например, бренд шампуней выпустил продукт с содержанием йогурта.

В результате потребители путали шампунь с обычным йогуртом из-за слишком схожей упаковки и выпивали содержимое. После многочисленных исков компании пришлось отозвать серию из продажи.