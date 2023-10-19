Хорошая работа и любимая женщина рядом: о чем мечтают мужчины

19 октября отмечается Всемирный день мужского счастья, в который принято поддерживать сильный пол в их жизненных достижениях и успехах. В этот день мужчинам дарят подарки, поздравляют и желают успехов во всех начинаниях.

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Так в чем же заключается настоящее мужское счастье? “Рамблер” собрал ответы россиян с различных форумов, и вот что получилось.

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В чем заключается мужское счастье

Многие мужчины отмечают, что для счастья им нужна женщина рядом, которая будет ценить их и поддерживать. Вопреки стереотипам, сильный пол действительно нуждается в семье и любящих людях рядом.

В чем наше счастье? Скорее всего, не так уж сильно от женского отличается: чтобы дома нас ждали, чтобы был уют и покой, чтобы нам помогали и ценили, чтобы нас понимали и чтобы были готовы с нами идти куда угодно.

Некоторые мужчины нацелены на создание семьи только с равноправным партнером и не хотят тащить всю семью на себе.

А рецепт мужского счастья прост: не стоит играть по чужим правилам, ударяться в букетно-конфетную ерунду и тратить свое драгоценное время... Требуйте от женщины равноправного вклада в отношения и не миритесь с какими-либо проявлениями синдрома “мужчина должен!”

Мужчины отмечают, что счастье не подразумевает, что они кому-то что-то должны, как принято считать.

Определенно можно сказать, что мужик никогда не бывает счастлив, если он кому-то, даже себе, "должен".

Сильный пол говорит о том, что когда они должны – идет просто отдача долга, и к счастью или к радости это не имеет никакого отношения. Для них доказывать кому-то, что ты счастлив - мучительный, бестолковый и нелепый до смешного труд.

Однако самореализация является одной из главных составляющих мужского счастья. Для многих важно найти свое место под солнцем и реализовать амбиции. Некоторые мужчины чувствуют себя неполноценными, если не добились успеха в профессии.

Мужское счастье, наверное, в том, чтобы реализовать себя в своем деле, работе и оставить след о себе для будущих времен.

В целом, мужчины на форумах сошлись во мнении, что именно эти аспекты объединяют их и делают счастливыми. Однако все-таки отметили, что счастье у каждого свое – что важно для одного, то не будет иметь ценности для другого.

Одинаково ли счастливы мужчины и женщины?

Психологи не видят особых различий между мужским и женским счастьем, однако они начинают прослеживаться, если во внимание брать возраст человека.

Согласно данным, женщины, не достигшие 30 лет, особенно если у них нет детей, чувствуют себя счастливее мужчин своего возраста. Но вот с годами ощущение счастья у мужчин повышается, а у женщин, наоборот, снижается. По достижении возраста в 55 лет и выше мужчины более счастливы, чем женщины. Результаты исследования показали, что женщины чувствуют себя более счастливыми в молодом возрасте, до рождения детей.

По результатам исследования становится понятно, что женщины в большей степени, чем мужчины, считают свою жизнь осмысленной, нацелены на будущее, воспринимают процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и продуктивный. Они более склоны чувствовать себя субъектом собственной жизни, личностью, обладающей достаточной свободой выбора, способной контролировать ход событий и выстраивать линию жизни в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле.