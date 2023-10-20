Татарский мурза, издавна поселившийся в Москве

Предком Гавриила Державина был татарский князь Багрим (Ибрагим), которого в XV веке принял на службу великий князь московский Василий Темный. Позже он пожаловал мурзе вотчины под Владимиром и Новгородом, а от внука Багрима, Державы Нарбекова, пошел род Державиных. Подробнее о знаменитом пращуре русского поэта в дзен-канале "Татарский мир" рассказывают специалисты Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

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Практически с самого начала взаимоотношений Руси и Золотой Орды стали практиковаться переезды татарской знати на службу русским князьям. Чаще всего это были феодалы, потерпевшие поражение от соперников или просто оказавшиеся в сложной ситуации. Как правило, они принимали православие, а взамен получали поместья. К XV веку, когда Московское княжество все более усиливалось, а Золотая Орда, напротив, слабела, их становилось все больше.

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Одним из таких феодалов был предок знаменитого российского поэта Гавриила Державина Багрим (Ибрагим). Он перешел на службу московскому великому князю Василию II Темному из Большой Орды — осколка распавшейся Золотой Орды. При крещении он получил имя Илия. За службу мурзе дарованы земли под Владимиром, Великим Новгородом, Суздалем, Переяславлем, Юрьевом-Польским и Нижним Новгородом.

Внук Ибрагима Алексей, по прозванию Держава, и стал родоначальником Державиных. По поводу этого прозвища существует версия, что оно происходит от "древне-татарского слова "дер-эджжаб" (наиболее близкий татарский вариант — дәрәҗә).

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Бывшие татарские мурзы довольно быстро влились в российское служилое сословие. Предки Державина оказались в Казани, в XVII веке они владели поместьями на берегах реки Меши недалеко от Казани. Ко времени рождения поэта это был обедневший дворянский род. Отец Гавриила Роман Николаевич служил в армии и имел только 10 душ, к которым добавились 50 душ его жены Феклы Андреевны. Их поместья не приносили дохода, и после смерти главы семейства не было средств заплатить его долг в 15 рублей.