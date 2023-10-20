Нельзя работать с тестом и ругаться с семьей: приметы на 20 октября

20 октября православные верующие вспоминают двух святых –Сергия Печерского и Сергия Нуромского. В народе сегодняшний день именуют днем Сергея Зимнего.

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Наши предки были уверены в том, что с 20 октября приходит зима. Вот почему никто не удивлялся крепким морозам, которые могли запросто ударить в этот день.

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Сегодня важно сначала кормить скотину, затем других животных, если они имеются, а уже потом утолять собственный голод. Только в этом случае питомцы принесут много радости, а скотина пользы.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 20 октября

Сегодня запрещено работать с тестом: готовить блины, выпекать пироги или что-то другое. В противном случае, в дом придут финансовые трудности.

20 октября нельзя брать подарки от незнакомцев или малознакомых людей. Вместе с презентами могут быть переданы чужие проблемы и болезни. Если от подарка вы не можете отказаться, необходимо прочитать молитву своему святому, Ангелу-хранителю или Отче наш.

День Сергея Зимнего считается неблагоприятным для того, чтобы жаловаться другим людям на свою жизнь. Жалобы могут лишь усугубить ситуацию. Если же относиться к происходящему с позитивным настроем, очень скоро в жизнь придут добрые перемены.

20 октября не стоит надевать чужие или сильно поношенные вещи – это чревато неприятностями.

Сегодня нельзя отказываться от перспективных предложений. Наши предки верили, что сегодня удача может поджидать в самых непредсказуемых местах. Не бойтесь рисковать, и судьба щедро отблагодарит.

Не вздумайте ругаться с семьей. Скорее всего конфликт станет затяжным, и в семейной жизни произойдет раскол.

Приметы

Если сегодня печь растопит младший член семьи, тепло в доме будет стоять всю зиму.

Чтобы голова не болела, женщины на Руси в этот день надевали платки.

Сегодня нужно подготовить свой транспорт к зиме, поскольку морозы могут нагрянуть неожиданно.