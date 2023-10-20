Нельзя работать с тестом и ругаться с семьей: приметы на 20 октября
20 октября православные верующие вспоминают двух святых –Сергия Печерского и Сергия Нуромского. В народе сегодняшний день именуют днем Сергея Зимнего.
Наши предки были уверены в том, что с 20 октября приходит зима. Вот почему никто не удивлялся крепким морозам, которые могли запросто ударить в этот день.
Сегодня важно сначала кормить скотину, затем других животных, если они имеются, а уже потом утолять собственный голод. Только в этом случае питомцы принесут много радости, а скотина пользы.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 20 октября
Сегодня запрещено работать с тестом: готовить блины, выпекать пироги или что-то другое. В противном случае, в дом придут финансовые трудности.
20 октября нельзя брать подарки от незнакомцев или малознакомых людей. Вместе с презентами могут быть переданы чужие проблемы и болезни. Если от подарка вы не можете отказаться, необходимо прочитать молитву своему святому, Ангелу-хранителю или Отче наш.
День Сергея Зимнего считается неблагоприятным для того, чтобы жаловаться другим людям на свою жизнь. Жалобы могут лишь усугубить ситуацию. Если же относиться к происходящему с позитивным настроем, очень скоро в жизнь придут добрые перемены.
20 октября не стоит надевать чужие или сильно поношенные вещи – это чревато неприятностями.
Сегодня нельзя отказываться от перспективных предложений. Наши предки верили, что сегодня удача может поджидать в самых непредсказуемых местах. Не бойтесь рисковать, и судьба щедро отблагодарит.
Не вздумайте ругаться с семьей. Скорее всего конфликт станет затяжным, и в семейной жизни произойдет раскол.
Приметы
Если сегодня печь растопит младший член семьи, тепло в доме будет стоять всю зиму.
Чтобы голова не болела, женщины на Руси в этот день надевали платки.
Сегодня нужно подготовить свой транспорт к зиме, поскольку морозы могут нагрянуть неожиданно.
Если 20 октября деревья еще стоят в листве, а снега нет, зима придет не раньше 22 ноября. А вот если снег уже выпал, то зима будет ранней. Снег выпал ночью – долго не растает, а если днем, то растает очень быстро.