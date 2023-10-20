День в истории, 20 октября: знаменательные события

20 октября в России и в мире происходило множество знаменательных событий. Какие-то из них запомнились потомкам больше, какие-то меньше, но так или иначе все они повлияли на ход истории.

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Подробнее о том, что происходило 20 октября столетия назад, читайте в материале "Рамблера".

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20 октября 1714 года Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга

309 лет назад Петр Великий запретил возводить каменные дома по всей стране, за исключением города на Неве. В Петербурге предписывалось возведение исключительно каменных "образцовых домов". При этом каменщики в других регионах России в один миг лишились работы.

Петр I принял данное решение неспроста. Ему было необходимо, чтобы каменщики в поисках работы направились в Санкт-Петербург. И как только мастера лишились работы у себя дома, они действительно направились в Петербург. Но не по своей воле – Петр I привозил их в город насильно. Император намеревался в кратчайшие сроки возвести новую столицу и сделать так, чтобы она не уступала столицам других европейских городов.

Первые 11 лет с начала строительства Санкт-Петербурга город напоминал не столько столицу, сколько гигантскую строительную площадку. Именно поэтому Петру I пришлось пойти на крайние меры и собрать опытных каменщиков со всей России.

20 октября 1740 года австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия объявлена наследницей Карла VI Габсбурга

Мария Терезия вступила на престол в возрасте 23 лет после кончины Карла VI Габсбурга. К участи наследницы Марию готовили еще с юных лет. Уже в 14 лет она уже присутствовала на заседаниях государственного совета.

При этом, вступив на престол, Мария Терезия столкнулась со множеством других претендентов на "австрийское наследство", которые были не готовы уступить юной девушке. Однако Мария Терезия смогла собраться с силами и противостоять натискам недоброжелателей – она продержалась на престоле 40 лет до конца своих дней. Период ее правления в Австрии считается "золотой эпохой".

20 октября 1827 года произошло Наваринское сражение

Наваринское сражение – это крупное морское сражение, произошедшее между объединенным флотом России, Франции и Англии и турецко-египетским флотом. Сражение стало одним из ключевых событий Греческого национально-освободительного восстания 1821-1829 годов.

Сражение длилось на протяжении четырех часов. Победу одержали Россия, Франция и Англия. Турецко-египетский флот был разгромлен.

20 октября 1880 года открылся Московский цирк на Цветном бульваре

Один из старейших стационарных цирков России открыл свои двери ровно 143 года назад. На манеже Цирка на Цветном бульваре выступало множество знаменитых артистов, в числе которых прыгуны Сосины, жокеи Василий Соболевский и Герберт Кук, танцовщица Марта Сур, акробаты Океанос и другие.