День ленивца: почему эти животные не любят двигаться
Этому животному завидуют все трудяги. 20 октября Международный день ленивца, передает «МИР 24».
Кажется, что зверек по жизни старается оправдать свое название. Живет на ветках. Ест листья и спит около 20 часов в сутки. Лишний раз шевелиться не хочет, а если соизволит, то делает это крайне неспешно.
На самом деле, он бережет энергию. У него медленный метаболизм – еда переваривается четверо суток, а из-за строения лап он плохо ходит, зато хорошо плавает.