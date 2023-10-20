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День ленивца: почему эти животные не любят двигаться

Этому животному завидуют все трудяги. 20 октября Международный день ленивца, передает «МИР 24».

День ленивца: почему эти животные не любят двигаться
© Wikimedia Commons

Кажется, что зверек по жизни старается оправдать свое название. Живет на ветках. Ест листья и спит около 20 часов в сутки. Лишний раз шевелиться не хочет, а если соизволит, то делает это крайне неспешно.

На самом деле, он бережет энергию. У него медленный метаболизм – еда переваривается четверо суток, а из-за строения лап он плохо ходит, зато хорошо плавает.