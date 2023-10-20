На Бали введен режим чрезвычайной ситуации на 14 дней. Об этом сообщает местное издание ANTARA.

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Причиной принятия такой меры послужила засуха и пожары, которые беспокоят регион в последние недели. Согласно данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики, дождей не было 94 дня подряд в трех районах Бали.

"Глядя на развитие текущей ситуации, в целях защиты населения и повышения готовности было решено ввести статус чрезвычайной готовности на следующие 14 дней, начиная с сегодняшнего дня", – объявил губернатор острова Бали Санг Маде Махендра Джая в четверг, 19 октября.

Представитель власти в ходе выступления также обратил внимание на целесообразность применения технологии изменения погоды для создания искусственного дождя на острове.