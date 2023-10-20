Мужчина сидел на кухне и ел вкусный буррито, как вдруг к нему решил присоединиться заинтересованный кот.

На видео заметно, как животное быстро принялось за еду вместе с хозяином, откусывая край буррито. Видно, что коту очень понравилась человеческая еда и он совершенно не стесняется.

Врачи все же советуют воздержаться от совместных трапез с питомцами и вот почему.