В Советском Союзе уровень заработной платы зависел от многих факторов, в том числе от профессии, региона и сферы деятельности.

В Советском Союзе существовала государственная система оплаты труда, которая регулировалась в соответствии с плановой экономикой.

Несмотря на принцип уравнительности, на практике уровень заработной платы в СССР сильно различался в зависимости от сферы занятости.

К категориям граждан с самыми высокими доходами можно было отнести работников отдельных отраслей промышленности, науки, инженерии, а также профессиональных спортсменов.