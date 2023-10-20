У кого в СССР были самые высокие зарплаты: видео
В Советском Союзе уровень заработной платы зависел от многих факторов, в том числе от профессии, региона и сферы деятельности.
В Советском Союзе существовала государственная система оплаты труда, которая регулировалась в соответствии с плановой экономикой.
Несмотря на принцип уравнительности, на практике уровень заработной платы в СССР сильно различался в зависимости от сферы занятости.
К категориям граждан с самыми высокими доходами можно было отнести работников отдельных отраслей промышленности, науки, инженерии, а также профессиональных спортсменов.
В СССР возникло много странных имен, которые сегодня вызывают недоумение.
Рамблер: главные новости