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У кого в СССР были самые высокие зарплаты: видео

В Советском Союзе уровень заработной платы зависел от многих факторов, в том числе от профессии, региона и сферы деятельности.

В Советском Союзе существовала государственная система оплаты труда, которая регулировалась в соответствии с плановой экономикой.

Несмотря на принцип уравнительности, на практике уровень заработной платы в СССР сильно различался в зависимости от сферы занятости.

Почему раньше строили именно 9-этажные дома

К категориям граждан с самыми высокими доходами можно было отнести работников отдельных отраслей промышленности, науки, инженерии, а также профессиональных спортсменов.

В СССР возникло много странных имен, которые сегодня вызывают недоумение.