Два олененка не справились с течением воды на юго-востоке Аляски, но им на помощь пришли сотрудники местной службы охраны дикой природы. Об инциденте сообщает издание Daily Mail.

Сержант Марк Финсес и его напарник Кайл Фьюдж возвращались со смены после патрулирования Эрнест-Саунда. В какой-то момент они заметили головы двух оленят, которых захватило быстрое течение: до ближайшего кусочка суши им требовалось проплыть не менее шести километров.

Сотрудники природоохранной службы подплыли поближе к двум странникам и заглушили моторы. Оленята поняли замысел своих спасителей и поспешили им навстречу.

Марк и Кайл не только выловили оленей и доставили их на берег, но и поделились видеороликом спасения с пользователями сети. Мужчины уточнили, что с путешественниками все хорошо: они пришли в себя и убежали по своим делам.