Затонувший 130 лет назад корабль случайно нашли биологи

Ученые случайно нашли на границе Канады и США затонувший 130 лет назад корабль. Об этом пишет CBS News.

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В октябре 1835 года, во время снежного шторма, корабль «Африка» вез на буксире судно «Северн», они перевозили уголь. Погода была настолько плохой, что в какой-то момент буксировочный трос порвался, и «Северн» вынесло на полуостров Брюс в Канаде. Команду «Северна» спасли, а о месте крушения «Африки» ничего не было известно до недавнего времени.

Биологи Ивонн Дреберт и Зак Мельник снимали документальный фильм о живущих в озере Гурон устрицах, когда сделали неожиданную находку.

«Мы получили подсказку от ученых, которые занимались оценкой количества рыбы в озере: они заметили аномалию в показаниях сонара — необычную выпуклость на плоском дне озера. Честно говоря, мы ожидали найти там кучу камней», — рассказал Мельник.

Однако, когда они начали опускаться под воду в батискафе, они увидели под собой останки большого корабля «в идеальном состоянии, как будто он просто опустился с поверхности прямо на дно».

«Африка», длина которой составляет 46 метров, ширина — около восьми метров, а высота — около четырех метров, лежит на глубине 85 метров. Корпус корабля целиком покрыт мидиями-кваггами, или пятнистыми мидиями — инвазивным видом, который как раз исследовали Дреберт и Мельник во время обнаружения корабля. Вокруг «Африки» разбросан уголь, который перевозили оба судна в момент крушения. Теперь специалисты, возможно, смогут выяснить причину, по которой затонул корабль, и восстановить ход событий.