В Австралии началось нашествие ядовитых воронковых пауков

Под особой угрозой - штат Новый Южный Уэльс, где в скором времени начнется сезон размножения этих ядовитых созданий - самцы начнут выходить из убежищ в поисках самок и обустраивать новые гнезда. После дождей пауки могут массово появиться во дворах и домах австралийцев, членистоногие предпочитают темные места с высокой влажностью.

Жителей призвали быть очень внимательными к таким местам. Яд сиднейского воронкового паука смертельно опасен - без введения антидота его укус может привести к необратимым последствиям всего за 15 минут. До этого в Австралии ученые нашли окаменелость древнего гигантского паука. Как считают ученые, паук жил и охотился в районах, которые когда-то были пышным тропическим лесом. Специалисты назвали найденную окаменелость "Megamonodontium mccluskyi" и полагают, что возраст паука составляет примерно 11-16 миллионов лет.