Юному манулу построили свой вольер в Ленинградском зоопарке
В ленинградском зоопарке установили отдельный вольер для юного манула по кличке Шу, сообщил в своем Telegram-канале Ленинградский зоопарк. Переселение на новое место произойдет, когда детеныш будет полностью готов.
По словам работников, за пять месяцев животное так выросло, что они даже издалека путают его с мамой Намикой. Однако по характеру все видно – он более игрив и гиперактивен.
«Дом для Шу делали по заранее прописанному и нарисованному на бумаге проекту. Работу по установке декораций проводили, в том числе во время шторма, чтобы увидеть слабые места вольера, понять, где дождевая вода капает особенно активно, и не располагать там ступеньки», – сказано в публикации.
Новое жилье сделали не для котенка, а для взрослого представителя вида, поэтому спилы больше по размеру и количеству.
Ранее детеныш у семейства альпак родился в Ленинградском зоопарке. Самца назвали Брауни, продолжив традицию давать «аппетитные» имена животным.