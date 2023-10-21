Юному манулу построили свой вольер в Ленинградском зоопарке

«Дом для Шу делали по заранее прописанному и нарисованному на бумаге проекту. Работу по установке декораций проводили, в том числе во время шторма, чтобы увидеть слабые места вольера, понять, где дождевая вода капает особенно активно, и не располагать там ступеньки», – сказано в публикации.