Злобная ворона-свистун превратилась в заклятого врага повара-велосипедиста

Житель Австралии рассказал, что злобная австралийская сорока повадилась нападать на него каждый день, когда он возвращается с работы. Об этом сообщает Metro.

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25-летний колумбиец Алехандро Риос переехал в Брисбен в марте и устроился работать поваром в кейтеринговую компанию. До осени он спокойно ездил на работу на велосипеде, однако с 20 сентября у него появился заклятый враг. Каждый раз, по дороге домой его атакует австралийская сорока, которых также называют воронами-свистунами.

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Велосипедист признался, что в первый раз даже не понял, что его атаковала агрессивная птица. «Я не понял, что произошло. Подумал сначала, что с дерева упал какой-то фрукт, или кто-то ударил меня. Понятия не имел, что случилось», — поделился воспоминаниями мужчина. Однако вскоре выяснилось, что он превратился в излюбленную цель местной сороки.

Сначала мужчина подумал, что сорока нападет на всех велосипедистов, однако быстро понял, что другие спокойно проезжают мимо. Птица как будто специально дожидается его появления, чтобы атаковать. Одно из нападений колумбиец занял на камеру. В ролике видно, что как только он проезжает под одним из деревьев, на него с криками пикирует птица. Она клюет Риоса в шлем, потом поднимается в воздух и атакует снова.

Впрочем, Риос относится к постоянным нападениям птицы с юмором. «Она немного друг и немного враг. Я люблю животных, так что считаю, что она — мой друг, который очень-очень сильно меня ненавидит», — пошутил он.

Metro привело исследование биолога Дэррила Джонса из Университета Гриффита, которое показывает, что территориальные птицы, такие как австралийские сороки, обладают отличной памятью на лица и могут избирательно нападать на людей. Сезон агрессивного поведения австралийских сорок наблюдается с июля по декабрь, его пик приходится на сентябрь. В это время самцы защищают гнезда, и около 10 процентов из них атакуют людей. В период агрессии сорок, специалисты рекомендуют родителям надевать на детей защитные шлемы. Велосипедисты также часто становятся целью птиц.