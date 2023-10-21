В Германию вернулась картина, увезенная американским солдатом в 1945 году

Украденная из Германии в конце Второй мировой войны в 1945 году картина австрийского художника XVIII века Иоганна Франца Непомука Лаутерера "Итальянский пейзаж" вернулась в страну. Об этом сообщает Fox News.

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ФБР передало работу Лаутерера представителю Баварских государственных собраний картин (Мюнхен) на церемонии в немецком консульстве в Чикаго. На пейзаже Лаутерер изобразил итальянскую глубинку. Утверждается, что потомок американского солдата, забравшего картину с собой в 1945 году, сам обратился в международную организацию по возвращению украденных предметов искусства Art Recovery International.

В 2011 году картину пытались продать, но музей заявил на нее права. Картину внесли в реестр утерянных произведений искусства Германии в 2012 году.

"Суть нашей работы в Art Recovery International — исследование и реституция произведений искусства, украденных нацистами и обнаруженных в государственных или частных коллекциях. Иногда мы сталкиваемся со случаями, подобными этому, когда солдаты союзников забирали домой предметы в качестве сувениров или военных трофеев. Быть на стороне победителей не значит быть правым в этом случае", - рассказал основатель организации Кристофер Маринелло.