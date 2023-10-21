Какие праздники отмечают в России и мире 21 октября

В России и во всем мире 21 октября отмечают множество важных и интересных праздников, связанных с самыми разными сферами жизни общества.

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В эту дату празднуют День цемента, День сладостей в США и День домашнего кино.

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День цемента

Именно в этот день в 1824 году шотландец Джозеф Аспдин зарегистрировал патент на медленно застывающий цемент. Он получил название «Портланд», так как был похож на тип каменной породы в регионе Портланд в Южной Англии.

Некоторые историки считают, что бетон использовался для возведения Великой Китайской стены, а жители древнего Египта построили с его помощью галереи египетского лабиринта. Также известный швейцарский ученый-химик не так давно выдвинул гипотезу, что бетонные блоки использовались в качестве строительного материала для самой известной пирамиды — пирамиды Хеопса. Это предположение подтвердилось, поскольку при исследовании одного из блоков внутри него обнаружили человеческий волос. Понятно, что в природном камне его быть не должно.

День сладостей в США

Ежегодно в третью субботу октября в США отмечается День сладостей, или День сладкого. Эта традиция зародилась в Кливленде в 1921 году, когда Герберт Кингстон, филантроп и работник кондитерской фабрики, решил помочь обездоленным сиротам, беднякам и всем тем, кто испытывает нелучшие времена.

Кингстон собрал небольшую группу жителей города. С помощью друзей он организовал раздачу небольших подарков, чтобы как-то поддержать голодающих и тех, о ком правительство забыло давным-давно.

Этот праздник служит прекрасным поводом для выражения романтических чувств и дружеских отношений. В этот день принято дарить шоколад или розы, а также все то, что является олицетворением вкусного.

День домашнего кино

21 октября будет особенным днем для киноманов и всех, кто любит проводить время за просмотром фильмов. В этот день отмечается День домашнего кино. Этот праздник создан для того, чтобы отдохнуть от повседневной суеты, насладиться уютными вечерами в кругу семьи или близких друзей, а главное — полностью погрузиться в мир домашнего кино.

Идея праздника возникла благодаря постоянному развитию технологий и удобству, которые предлагает современное домашнее кино. Все больше людей выбирают домашние кинотеатры и системы домашнего кинотеатра для создания комфортной и уютной атмосферы просмотра фильмов прямо у себя дома.