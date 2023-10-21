Растолстевший к зиме амурский тигр попал в фотоловушку в Приморском крае

Подготовившийся к зиме амурский тигр попал в фотоловушку национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. На кадрах видно, как животное вальяжно прохаживается перед камерой, чтобы затем спокойно улечься на земле.

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«Суточная норма для тигра — 9-10 кг мяса. Для благополучного существования одного тигра необходимо порядка 50-70 копытных в год», - написала дирекция парка в своем Telegram-канале.

По словам специалистов национального парка, в рацион полосатого зверя входят пятнистые олени, косули, гималайские медведи и мелкие млекопитающие.