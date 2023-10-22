Ксерить или канонить: какие праздники отмечают 22 октября

В это воскресенье в России отмечают Международный день тещи и День заикающихся людей. Также можно порадоваться появлению в мире ксерокопии. А психологи в этот день обращают внимание на воздействие женщин на нервную систему мужчин.

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Международный день тещи в 2023 году отмечается 22 октября. В России событие начали праздновать не так давно, но гуляния проходят с шутками и колоритом. Зятья выражают тещам признательность и благодарность за воспитание прекрасной дочери, которая стала замечательной хозяйкой, за доброе отношение к ним, за их понимание и терпение.

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Также сегодня отмечается Международный день заикающихся людей. Его справляют логопеды, детские неврологи и все страдающие от этой болезни. В 1995 году в Швеции с целью информирования населения земного шара о проблемах, связанных с заиканием, была создана Международная ассоциация заикающихся людей (ISA). Именно благодаря ее деятельности в 1998 году и был учрежден этот день. Россия присоединяется к международному празднованию.

Ежегодно во всем мире 22 октября отмечается День рождения ксерокопии. Своим появлением праздник обязан Честеру Карлсону – полиграфисту, физику и патентоведу, который благодаря личным навыкам сумел спроектировать и выпустить в жизнь первое копировальное устройство. Интересно, что в Центральной России первыми копировальными аппаратами стали Xerox, и процесс копирования начали называть словом "ксерить". На Дальнем Востоке первыми рынок завоевали устройства компании Canon, и процедуру снятия копии люди обозначили термином "канонить".

Не забываем и о православных праздниках. Верующие в этот день чтут память Иакова Алфеева. Согласно церковным сказаниям, он являлся одним из 12 апостолов Иисуса Христа, а также братом апостола Матфея. Народное название праздника – Яков Дровопилец. Так его прозвали потому, что именно в этот день начиналась заготовка дров на зиму.