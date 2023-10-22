Приметы на 23 октября: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 23 октября — это праздник Евлампий Зимоуказатель. День в это время сильно укорачивается, поэтому в старину говорили: «Евлампий огонь раздувает и потёмки освещает». Наши предки считали, что в этот день нужно расщеплять поленья на лучину.

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Хорошие приметы: что можно делать Молодые люди в этот день проводили игры возле костра и прыгали через огонь. Это помогало надолго сохранить молодость, силу и здоровье.В огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от проблем и болезней.

23 октября наши предки старались пройтись босиком по росе. Плохие приметы: что нельзя делать Не принято убираться в доме, а именно подметать пол, чтобы не вымести удачу из дома. День считается неудачным для женитьбы. Такой брак может продлиться недолго.

Не стоит начинать новые дела, ведь результата по ним не будет.Плохой приметой считалось купить себе новую одежду. Она быстро испортится и не прослужит долго.

Нежелательно давать в долг спички и свечи, неуважительно относиться к огню. Это принесет неприятности, а со спичками счастье и тепло уйдут из дома. В семье начнутся ссоры и обиды.

Не рекомендуется надевать украшения: кольца, серьги, бусы и браслеты. 23 октября они привлекут нечистую силу. Приметы о погоде В какую сторону указывают рога месяца — с той стороны подует ветер. Если рога месяца указывают на север, то зима будет суровой, а если на юг — до 4 ноября будет тепло.На улице дождь — до 4 ноября не будет снега.

Если западная часть неба днём чистая, то дождя не будет.Если на верхушках ив увидите зелёные листья, то весна будет ранняя.

Северный или восточный ветер — к похолоданию.