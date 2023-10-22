10 очень странных вещей: догадайтесь, что это такое

Возможно, вы никогда не встретите эти вещи в жизни, но, к счастью, существует интернет. Готовы расширить свой кругозор? Тогда эта подборка для вас!

© Super.ru

Super.ru

Выглядит незамысловатое устройство так, словно предназначено для пыток. Но все куда проще. С его помощью снимают верхнюю часть скорлупы яйца, сваренного всмятку. Чтобы затем есть его ложкой из подставки.

Super.ru

Зачем там зеркальные поверхности, если честно, не очень понятно. Но не вызывает сомнений тот факт, что на снимках тренажер Кегеля. Фитнес-приспособление для укрепления мышц тазового дна, ягодиц и бедер.

Super.ru

Несмотря на то, что она выглядит как ручные весы, это обычная открывашка. А вот с зеленой и красной штуками, похожими на большие кнопки, дела обстоят чуть сложнее. Это многоразовые крышки на случай, если вы решили закрыть недопитый напиток в бутылке.

Super.ru

Приспособление на фото — старенький маникюрный бафф, или, как их еще ласково называют, бафик. Обычно они куда менее образивны, чем пилки для ногтей, и служат для полировки и придания блеска поверхности ногтевой пластины.

Эта пара предметов — хороший тест на возраст. Несмотря на то, что современные аналоги при желании можно раздобыть, они уже не так популярны, как когда-то. Это клипсы, альтернатива сережкам для тех, кто не хочет прокалывать уши.

Super.ru

Такие перчатки могли использовать для ловли рыбы, разделки костей и филе. На фото запечатлен явный винтаж, но идея кажется неплохой. С другой стороны, когда вы в последний раз пользовались наперстком?

Super.ru

Странные «камни» замысловатой формы не несут особого смысла, но можно считать их сувениром. Это кусочки стекла, которые остались не востребованными у стеклодува. Вот бы все отходы были настолько красивыми!

Super.ru

Приспособление легко сошло бы за экстравагантное кольцо, но не имеет к бижутерии никакого отношения. Это ложка, предназначенная для кормления. Для ребенка она, пожалуй, великовата, а для пожилого или прикованного к кровати человека в самый раз.

Super.ru

Загадочная керамическая вещица с дырами предназначена для аранжировки цветов, то есть создания из них композиций. Называют ее, как правило, лягушкой — термин прижился как калька с английского flower frog. Популярны лягушки у флористов были в основном до появления особой пены, которую вы могли замечать в цветочных композициях и букетах.

Super.ru

Инопланетная такса? Необычная пробирка? Нет, снова цветочный гаджет. Это всего лишь маленькая ваза на четырех ножках, предназначенная для одного крупного цветка или нескольких миниатюрных.