Культовая архитектура Крымского ханства: восьмигранные мавзолеи

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

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Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника "История крымских татар". Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

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Мавзолеев (дюрбе) периода Крымского ханства сохранилось немного, но архитектура их достаточно разнообразна. Постройки можно разделить на несколько групп по форме плана и строению стен — сплошных или состоящих из колонн.

Восьмигранные мавзолеи

Самым ранним и наиболее хорошо изученным погребальным памятником эпохи Крымского ханства является дюрбе Хаджи Герая в Салачике. Согласно данным письменных источников, оно было построено ханом Менли Гераем I над могилой своего отца Хаджи Герая-хана в 1501 г. В 2006—2009 гг. здесь были проведены крупномасштабные археологические исследования, комплексные исследования с привлечением естественно-научных методов и полная реставрация памятника.

Здание представляет собой сооружение в виде восьмигранника с большим, сильно выступающим порталом (рис. 44). Стены его сложены из тесаных блоков местного известняка, также в кладке встречаются плохо обработанные камни и камни из более древних построек. Толщина стен: 1,2—1,7 м. Длина граней восьмигранника снаружи составляет 2,8—3,5 м. В нижней части стен сделан карниз, который отделяет надземную часть дюрбе от подземной усыпальницы. Аналогичный карниз пущен в верхней части, под крышей. Углы граней оформлены трехчетвертными колонками со сложной геометрической резьбой (рис. 44.8—9). Три колонки украшены орнаментом в виде "сельджукской цепи", на трех других орнамент представлен гирихом (рисунком, образованным многократным наложением друг на друга геометрических фигур). В стенах имеются окна, по одному на грань. Окна имеют разную конфигурацию и расположение. Прямоугольные находятся в нижней половине стены и имеют раму в виде выкружки с полочками. Окна с завершением в виде стрельчатой арки расположены в верхней части стен и помещены в прямоугольные рамки, слегка заглубленные в плоскость стен.

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Вход в здание находился с южной стороны и был оформлен массивным порталом глубиной 2,3 м, шириной 5,2 м и высотой 6 м (рис. 44.5). Гладкий фасад портала обрамлен по краю "сельджукской цепью", образованной двумя жгутами. По краям стрельчатой ниши портала поставлены трехчетвертные резные колонки с орнаментом в виде гириха. Все плоскости портальной ниши покрыты тонкой резьбой. В боковых стенах сделаны ниши, обрамленные угловыми колонками, украшенными гирихом с гладкими коническими капителями и цилиндрическими базами (рис. 44.6). Ниши имеют завершение в виде треугольной сталактитовой конхи. Рама вокруг ниши образована выпуклым жгутом; на плоскости тимпана выделяются круглые плоские розетки, поверхность которых так же, как и пространство вокруг, покрыта сплошным растительным орнаментом. С двух сторон от рамы ниши идут две широкие полосы растительного орнамента, которые сверху соединяет полоса в виде "арочек" сложного профиля. Над ними находится выступающий сталактитовый карниз и под потолком еще одна полоса с резьбой в виде растительных мотивов. Потолок портала выполнен в виде ступенчатого кессона из восьми рядов сталактитов различной формы с восьмигранным куполком в зените (рис. 44.7).

Входной проем небольшой, с полукруглым верхом. Он окружен прямоугольным обрамлением из нескольких орнаментальных поясов. Орнаментальный фриз над входом состоит из двух рядов бутонов лотосов. Над ним находится плита с именем и титулами строителя и датой постройки. Дверь и плита обрамлены "сельджукской цепью". Следующий пояс представлен эпиграфической полосой, составленной из коранических надписей. За рамой из обратной выкружки плоскость стены полностью покрыта растительным орнаментом.

Дверь ведет во внутреннее восьмиугольное помещение, грани которого имеют размеры 2,2—2,5 м. Помещение перекрыто полусферическим куполом, для перехода к которому используются паруса. Снаружи купол закрывает свинцовая крыша, выполненная также в виде уплощенного купола. В таком виде высота мавзолея составляет 11 метров.

Мавзолей имеет подземную усыпальницу, в которой похоронены первые ханы Крымского ханства. Вход в нее располагался с восточной стороны ниже уровня карниза, разделяющего верхнюю и нижнюю части. Сводчатый дромос высотой 1,3 м и длиной 1,95 м вел в погребальную камеру. На уровне пола усыпальница имеет квадратную форму размерами 5,4 х 5,6 м. При помощи ступенчатых двухарочных тромпов стены склепа переходят в полусферический купол. Высота его зенита от уровня пола — 2,7 м, диаметр — 5,4 м. Пол усыпальницы был вымощен восьмиугольными плитками, на полу были положены 18 погребенных.

Два восьмигранных дюрбе находятся на территории ханского кладбища Бахчисарайского дворца (рис. 45). Обе постройки сложены из хорошо обработанных известняковых блоков. Северный мавзолей — дюрбе Девлета Герая I (прав. 1551—1577 гг.). Мавзолей представляет собой высокую восьмигранную призму, которая при помощи восьмигранного барабана меньшего диаметра переходит к полусферическому куполу (рис. 45.4). В северной грани находится дверной проем с полукруглым сжатым завершением (рис. 45.5). Над проемом находится люнет стрельчатой формы, слегка заглубленный в плоскость стены. По сторонам от входа расположены две пятигранные в плане михрабные ниши с треугольными конхами, заполненными четырьмя рядами сталактитов. Дюрбе освещается при помощи окон, расположенных в два яруса. Во всех гранях, кроме северной в нижнем ярусе, почти на уровне земли находятся прямоугольные окна, в которые вставлены железные решетки с "кулачками". Снаружи и внутри над оконными проемами сделаны слегка заглубленные в плоскость стены стрельчатые люнеты. Окна второго яруса стрельчатые. Их верхний абрис обрамляет слегка заглубленная в плоскость стены арка из клинчатых камней. В оконные проемы вставлены деревянные решетки. Интерьер дюрбе предельно аскетичен (рис. 44.6). Кроме люнетов над оконными проемами, стены расчленены только слепыми стрельчатыми арками, идущими под карнизом, отделяющим купол.

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Южное дюрбе — мавзолей Исляма Герая III (прав. 1644—1654 гг.). Постройка имеет точно такую же форму и отличается только деталями оформления (рис. 45.7). Снаружи стыки стен оформлены колонками, михрабы отсутствуют. Стрельчатые окна второго яруса изнутри частично заложены и имеют вид узких бойниц прямоугольной формы. Внутри грани помещения имеют полуциркульное арочное завершение, и между арками четко выделяются сферические паруса (рис. 45.8).

К Ханскому дворцу относится также дюрбе Диляры-бикеч. В заповеднике хранится надпись, украшавшая ранее вход в мавзолей, на которой имеется дата его постройки: 1764 г. Гробница имеет такую же форму, как и два дюрбе на Ханском кладбище, но декорирована гораздо пышнее (рис. 46). Грани основного объема украшены двухъярусной аркатурой. Арки нижнего яруса имеют многолепестковую "барочную" форму. Средняя из трех арок каждой грани прорезана оконным проемом, в одной из граней находится дверной проем. Второй ярус образует аркатура из стрельчатых арок, плоскость которых слегка заглублена относительно стен. Нижнюю и верхнюю части опоясывает сильно профилированный карниз. Вверху стен над карнизом сделана декоративная стенка-аттик, также завершающаяся карнизом. Углы стен оформлены пилястрами. Выше располагается восьмигранный барабан, каждая грань которого также расчленена аркатурой из четырех полуциркульных арок. Купол здания сложен из квадратного обожженного кирпича. Стены и купол внутри были хорошо оштукатурены и расписаны.

Два восьмигранных дюрбе находятся в Азизе (Эски-Юрте), бывшем предместье Бахчисарая. Еще в 20-х гг. XX в. здесь находился обширный некрополь и дервишская обитель (текие). Эвлия Челеби при описании Азиза упомянул и его мавзолеи: "В этом месте на кладбище, под тремя куполами, крытыми свинцом, лежат, навсегда умолкнув, шахиншахи-ханы". П.С. Паллас также описал Азиз, сокрушаясь о царящей здесь разрухе. Он отмечает одну новейшую и красивейшую гробницу, покрытую куполом. Панорама Азиза с мавзолеями изображена на гравюре, сделанной по рисунку Г.Х. Гайслера 1794 г., и рисунке тушью художника Е.М. Корнеева 1804 г. (рис. 47.1—2).

Самым величественным является здание, которое получило название "Большой восьмигранник". Точное время постройки неизвестно, но в 1584 г., когда здание уже стояло, здесь был похоронен Мухаммед Герай II Жирный и его сын Сафа Герай. Здание представляет собой восьмигранник, перекрытый полусферическим куполом (рис. 47.4—5). Его высота — 17 м, диаметр — 9 м, а толщина стен — 1,8 м. Углы восьмигранника оформлены гладкими трехчетвертными колонками, поверху идет профилированный карниз. Грани очерчены сильно профилированными рамами. Входной проем в виде стрельчатой арки находится с северо-восточной стороны. Окна расположены на каждой грани в два яруса: нижние прямоугольные, верхние стрельчатые. Над восьмигранником располагается шестнадцатигранный барабан, на котором покоится купол. Внутри в каждой стене сделаны стрельчатые арки с парусами между ними, на которые опирается купол.