Первый "импресарио" Шаляпина

"Великий художник" и отдельная "эпоха русского искусства" — так называли Федора Шаляпина современники.

Выходец из крестьян стал знаменитым русским оперным певцом, который выступал в самых престижных театрах мира.

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Среди почитателей его таланта были композиторы Сергей Прокофьев и Антон Рубинштейн, актер Чарли Чаплин и будущий английский король Эдуард VI.

Обладателя уникального баса многое связывало с Казанью — подробности в публикации дзен-канала "Татарский мир" Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, подготовленной кандидатом педагогических наук, ведущим научным сотрудником Центра истории и теории национального образования им. Х.Фаезханова Лялей Муртазиной.

Среди людей, которые по праву считаются гордостью и наследием Татарстана, есть и имя всемирно знаменитого певца Федора Ивановича Шаляпина.

Татарская слобода

С Казанью Федора Шаляпина связывало многое: здесь он родился, учился, первые шаги на пути к искусству также были сделаны в Казани. Татары и Татарская слобода также неотделимы от жизни будущего певца — в 1881 году семья Шаляпиных переезжает в этот район Казани, где жили в основном татары. Татарская слобода и ее люди оставили яркие впечатления у юноши, всю жизнь он с теплотой вспоминал об их доброте, о днях, проведенных летом на озере Кабан, о том, как хорошо спалось в экипажах, привезенных на починку, или новых каретах, пахнущих лаком и сафьяном… Он часто бывал на толчке (Сенном базаре), где размещалось до 200 различных лавок с торговлей мукой, мылом, свечами, фарфором, книгами, любил наблюдать за людьми. Здесь кипела настоящая жизнь, такая же, какую поэт Габдулла Тукай позже опишет в известной поэме "Печән базары, Яхуд Яңа Кисекбаш":

"Тот базар с утра шумит во все концы.Всюду ловкие торговцы и купцы.Кто торгует, кто толпится у лотков,Всюду множество пройдох и простаков.Тем базар и знаменит с начала дней:Всяк печется здесь о выгоде своей".

Возвращение

После долгих скитаний с концертами по разным городам, где он выступал с уже готовым репертуаром, в 1892 году Ф.Шаляпин возвращается в родной город Казань. Здесь его ждали не только воспоминания юности, но и друзья, с которыми он провел самые счастливые годы своей жизни — детство.

В 1912 году в казанской газете "Копейка" вышла статья "Первый концерт Шаляпина в Казани", где певец сам очень подробно рассказал о своем возвращении в родной город и о встрече с другом юности — татарином Хайруллой.

"У тебя сильный голос: кричишь как пароходная труба"

Итак, друг Феди Шаляпина Хайрулла был обычным парнем, умел читать и писать, читал газеты, был знаком со всеми новостями города, в особенности касающимися искусства и жизни артистов, многих из которых он хорошо знал. Очень любил театр, музыку. Бывал на концертах. Как и многие татары, любил скрипку… И к тому же, несмотря на свои юные годы, был очень предприимчивым: когда в Казань приезжали знаменитости, он покупал билеты, перепродавал их и хорошо наживался на этом....

"Понимаешь, Шаляпин, — сказал он однажды своему другу детства, который никак не мог налаживать свою певческую деятельность в Казани, — деньги будут, будут и тебе. У тебя сильный голос: кричишь как пароходная труба. А приятно ведь поешь. Давай концерт устроим!"

Ему хотелось как-то помочь другу, и другого пути он не знал. При этом, как истинный "предприниматель", он не забывал и о себе. Шаляпин согласился.

Предприимчивый друг взялся за дело. На следующий день Хайрулла арендовал какой-то зал, тотчас были отпечатаны афиши. Сам же ездил в полицию и за разрешением. Цены билетам были назначены дешевые. Продажа билетов была организована в табачном магазине.