Евлампий Зимоуказатель: что нельзя делать 23 октября
23 октября православные верующие вспоминают сразу нескольких святых – брата и сестру Евлампия и Евлампию. В народном календаре этот праздник отмечен как день Евлампия Зимоуказателя.
Святые происходили родом из знатной семьи и прославились благодаря своей неукоснительной вере в Христа. Несмотря на пытки, которым подвергались брат из сестра, их не удалось заставить отречься от своих твердых убеждений. Их пытали кипятком и огнем, однако даже эти силы не смогли причинить вреда верующим Евлампию и Евлампии. В итоге язычники приказали отрубить голову брату, после чего и его сестра скончалась от горя по погибшему родственнику.
Такое название день памяти святых в народе получил не напрасно – наши предки верили, что именно 23 октрября можно увидеть, какой будет предстоящая зима и как скоро она наступит. Это предугадывали, обращая внимания на самые разные приметы.
Например, глядя на месяц в небе, можно было определить, когда придут холода и насколько суровы они будут, – если рога месяца направлены на север, зима придет рано и будет холодной, если на юг – слякоть, грязь и невнятная погода затянутся надолго.
Молодые люди в этот день собирались вместе и устраивали забавы – прыгали через костер. Считалось, что такой ритуал продлит молодость, укрепит здоровье и откроет новые возможности на жизненном пути.
Что нельзя было делать в этот день
- Плохой приметой считалось приобретать новые вещи – одежда, купленная в такой день не принесет счастья и прослужит совсем не долго.
- 23 октября девушки старались не надевать на себя украшения, будь то серьги, браслеты или кольца. Согласно поверьям, это могло накликать беду. Чем дороже было надетое украшение, тем опаснее и темнее становилась судьба его хозяйки.
- Наши предки в этот день не делились ни с кем спичками и свечами из своего дома, так как верили, что вместе с этими предметами можно было отдать спокойствие и семейное тепло.
- В день Евлампия Зимоуказателя стоило проигнорировать необходимость подмести, пропылесосить или вымыть полы – с этими действиями из дома можно было прогнать не только мусор, но и удачу.
- Плохой идеей считалось организовывать помолвку или играть свадьбу 23 октября – молодым, скрепившим свои узы в такой день, не суждено было стать счастливыми.