Евлампий Зимоуказатель: что нельзя делать 23 октября

23 октября православные верующие вспоминают сразу нескольких святых – брата и сестру Евлампия и Евлампию. В народном календаре этот праздник отмечен как день Евлампия Зимоуказателя.

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Святые происходили родом из знатной семьи и прославились благодаря своей неукоснительной вере в Христа. Несмотря на пытки, которым подвергались брат из сестра, их не удалось заставить отречься от своих твердых убеждений. Их пытали кипятком и огнем, однако даже эти силы не смогли причинить вреда верующим Евлампию и Евлампии. В итоге язычники приказали отрубить голову брату, после чего и его сестра скончалась от горя по погибшему родственнику.

Такое название день памяти святых в народе получил не напрасно – наши предки верили, что именно 23 октрября можно увидеть, какой будет предстоящая зима и как скоро она наступит. Это предугадывали, обращая внимания на самые разные приметы.

Например, глядя на месяц в небе, можно было определить, когда придут холода и насколько суровы они будут, – если рога месяца направлены на север, зима придет рано и будет холодной, если на юг – слякоть, грязь и невнятная погода затянутся надолго.

Молодые люди в этот день собирались вместе и устраивали забавы – прыгали через костер. Считалось, что такой ритуал продлит молодость, укрепит здоровье и откроет новые возможности на жизненном пути.

Что нельзя было делать в этот день Плохой приметой считалось приобретать новые вещи – одежда, купленная в такой день не принесет счастья и прослужит совсем не долго.

23 октября девушки старались не надевать на себя украшения, будь то серьги, браслеты или кольца. Согласно поверьям, это могло накликать беду. Чем дороже было надетое украшение, тем опаснее и темнее становилась судьба его хозяйки.