Как правильно писать слово «побольше»: слитно или раздельно
Написание слов с приставками всегда вызывает немало вопросов. Одним из таких коварных случаев является слово «побольше».
В материале «Ленты.ру» вместе с учителем русского языка разбираемся, как правильно пишется «побольше» — слитно или раздельно.
«Побольше»: как писать правильно?
Слово «побольше» в зависимости от контекста может быть либо наречием в сравнительной степени, либо прилагательным в сравнительной степени.
«Вот бы иметь денег (сколько?) побольше!» — наречие. «Эта квартира (какая?) побольше предыдущей» — прилагательное.
Вне зависимости от контекста слово «побольше» пишется слитно. Дело в том, что «по-» — это приставка, с помощью которой «побольше» образовалось от «больше», а приставки входят в состав слова и пишутся слитно, — говорит Евгения Кретова.
Казалось бы, легко запомнить — это слово всегда пишется одинаково. Однако многие все равно испытывают трудности с его написанием. Учитель русского языка Евгения Кретова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что есть две основных причины, почему может возникать путаница.
Почему люди путаются в написании слова «побольше»?
- Помимо приставки, в русском языке также существует предлог «по», который указывает на место действия, поверхность, предмет и так далее. Например: иду по дороге, стучу по дереву, подарила каждой подруге по цветку. Предлог — отдельная часть речи и всегда пишется раздельно со словами. «Чтобы отличить приставку от предлога, можно подставить между "по-" и словом вопрос или определение, — советует Кретова. — Если получилось, то перед нами предлог и его нужно писать раздельно: "по какой дороге? по прямой дороге". А если не получилось — это приставка, и она пишется слитно: "побольше"».
- В школьной теме «Правописание наречий» есть пункты, связанные с приставкой «по-». Наречия, у которых есть эта приставка и суффиксы «-и-», «-ому-», «-ему-», пишутся через дефис: по-русски, по-другому, по-моему. Но наречие «побольше» не имеет отношения к этому правилу: на конце у него суффикс сравнительной степени «-е-».
Примеры предложений со словом «побольше»
- Чтобы сдать экзамен, тебе нужно побольше заниматься!
- Побольше бы таких людей!
- Пораньше встанешь, побольше сделаешь.
- С начала года зарплаты в этой компании стали побольше.
- Спрос на эту книгу побольше, чем на иллюстрированный журнал.
- Он приложил его к губам, набрал в легкие побольше воздуха и дунул опять.
- Мои друзья хотят побольше узнать о том зеленом острове, на котором ты живешь, — сказал филин.
Что такое прилагательное и каким оно бывает?
Имя прилагательное — это часть речи, которая обозначает признак предмета, выражая его качество. Например, хмурое небо, красивая девушка, голубая вода. У прилагательных есть краткая и полная формы.
Прилагательное в полной форме в единственном числе отвечает на вопросы «какой?», «какая?», «какое?».
Прилагательное в краткой форме также обозначает признак предмета, но отвечает на вопросы «каков?», «какова?», «каково?».
Как правило, полные формы прилагательных выражают постоянные качества, которые свойственны предметам, а краткие — временные признаки, которые принадлежат предметам в конкретной ситуации.
Например:
- У меня строгая мать (постоянная черта характера).
- Мать строга ко мне (сейчас, в этой ситуации).
С существительным краткие прилагательные согласуются только в роде и числе, а полные — в роде, числе и падеже. Зато краткие прилагательные, в отличие от полных, могут управлять именем существительным:
- Мальчик болен (чем?) гриппом.
- Страна богата (чем?) ресурсами.
Сказать «мальчик, больной гриппом, и страна, богатая ресурсами» нельзя.
Также краткие формы прилагательных не сочетаются с полными в качестве однородных сказуемых. Фраза «ее манеры изящны и элегантные» — неправильная; корректная версия — «ее манеры изящны и элегантны».
Как отличить наречие от краткого прилагательного?
Наречие — это самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы «как?», «где?», «куда?», «когда?», «откуда?» и «почему?» и может обозначать три вида признаков в зависимости от того, к какой части речи относится в предложении или словосочетании.
Признак действия — наречие примыкает к глаголу или деепричастию:
- идешь (как?) медленно;
- молчать (почему?) неспроста;
- стремиться (куда?) вверх.
Признак предмета — наречие примыкает к существительному:
- путь (какой?) напрямую;
- платье (какое?) наизнанку;
- яйцо (какое?) вкрутую.
Признак другого признака — наречие примыкает к прилагательному, наречию, причастию:
- безумно яркий;
- чрезвычайно хорошо;
- вдвое больше.
Наречия относятся к так называемым неизменяемым словам: они не склоняются, не спрягаются, не имеют окончаний, не изменяются по родам и числам.
Чтобы отличить краткое прилагательное от наречия, необходимо определить слово, к которому относится краткое прилагательное или наречие, и задать от него вопрос.
Тест на правописание приставки «по-»
Попробуйте проверить себя и выбрать правильный вариант написания слов с приставкой по- (и не подглядывать в ответы сразу).
1. Принеси мне ягод, да (по)больше!
- слитно;
- раздельно;
- через дефис.
2. Он умеет говорить (по)английски, а вот по(французски) изъясняется с трудом.
- слитно;
- раздельно;
- через дефис.
3. Именно от вас, (по)большому счету, зависит моя судьба.
- слитно;
- раздельно;
- через дефис.
4. Если это лекарство вам не помогает, я назначу что-нибудь (по)сильнее.
- слитно;
- раздельно;
- через дефис.
5. Вот (по)этому мне и не хочется с тобой связываться!
- слитно;
- раздельно;
- через дефис.
6. Она (по)долгу сияла тревожным светом, притягивая людские взоры.
- слитно;
- раздельно;
- через дефис.
7. Будь с ним (по)строже!
- слитно;
- раздельно;
- через дефис.
***
Правильные ответы на тест
- Правильный ответ — слитно. Слово «побольше» в этой фразе выполняет роль наречия, приставка «по-» входит в состав слова, поэтому оно пишется слитно.
- Правильный ответ — через дефис. Через дефис пишутся наречия с приставкой «по-», образованные от полных прилагательных и притяжательных местоимений, которые заканчиваются на -ому, -ему, -ки, -ски, -ьи. «По-английски» и «по-французски» образованы от полных прилагательных — «английский» и «французский», соответственно, пишутся через дефис.
- Правильный ответ — раздельно. «Большой» — это полное прилагательное, а «по» — предлог. Между ними можно поставить слово или задать вопрос: по какому счету? По большому. Поэтому написание раздельное.
- Правильный ответ — слитно. В данном случае между «по» и словом «сильнее» нельзя вставить другое слово, не искажающее значение. Получается, что «по-» является приставкой и не отделяется от слова.
- Правильный ответ — слитно. Наречия с приставкой «по-» (потому (тот), поэтому (этот), посему (сей)) образованы не от притяжательных местоимений, поэтому их нужно писать слитно. Исключение составляет только наречие по-всякому (всякий) — оно пишется через дефис.
- Правильный ответ — слитно. Наречия с приставкой «по-», образованные от кратких прилагательных на «-у», пишутся слитно (помногу, подолгу). Так же пишутся подобные наречия в форме сравнительной степени. Раздельное написание было бы в том случае, если бы имелся в виду «долг» как существительное. Например: «По долгу службы вы обязаны выполнить это задание».
- Правильный ответ — слитно. Принцип такой же, как и в случае с «побольше». Мы имеем дело с наречием, которое образовалось от слова «строже». Приставка входит в состав слова, поэтому используем слитное написание.