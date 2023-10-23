Как правильно писать слово «побольше»: слитно или раздельно

Написание слов с приставками всегда вызывает немало вопросов. Одним из таких коварных случаев является слово «побольше».

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В материале «Ленты.ру» вместе с учителем русского языка разбираемся, как правильно пишется «побольше» — слитно или раздельно.

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«Побольше»: как писать правильно?

Слово «побольше» в зависимости от контекста может быть либо наречием в сравнительной степени, либо прилагательным в сравнительной степени.

«Вот бы иметь денег (сколько?) побольше!» — наречие. «Эта квартира (какая?) побольше предыдущей» — прилагательное.

Вне зависимости от контекста слово «побольше» пишется слитно. Дело в том, что «по-» — это приставка, с помощью которой «побольше» образовалось от «больше», а приставки входят в состав слова и пишутся слитно, — говорит Евгения Кретова.

Казалось бы, легко запомнить — это слово всегда пишется одинаково. Однако многие все равно испытывают трудности с его написанием. Учитель русского языка Евгения Кретова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что есть две основных причины, почему может возникать путаница.

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Почему люди путаются в написании слова «побольше»? Помимо приставки, в русском языке также существует предлог «по», который указывает на место действия, поверхность, предмет и так далее. Например: иду по дороге, стучу по дереву, подарила каждой подруге по цветку. Предлог — отдельная часть речи и всегда пишется раздельно со словами. «Чтобы отличить приставку от предлога, можно подставить между "по-" и словом вопрос или определение, — советует Кретова. — Если получилось, то перед нами предлог и его нужно писать раздельно: "по какой дороге? по прямой дороге". А если не получилось — это приставка, и она пишется слитно: "побольше"». В школьной теме «Правописание наречий» есть пункты, связанные с приставкой «по-». Наречия, у которых есть эта приставка и суффиксы «-и-», «-ому-», «-ему-», пишутся через дефис: по-русски, по-другому, по-моему. Но наречие «побольше» не имеет отношения к этому правилу: на конце у него суффикс сравнительной степени «-е-».

Примеры предложений со словом «побольше»

Чтобы сдать экзамен, тебе нужно побольше заниматься!

Побольше бы таких людей!

Пораньше встанешь, побольше сделаешь.

С начала года зарплаты в этой компании стали побольше.

Спрос на эту книгу побольше, чем на иллюстрированный журнал.

Он приложил его к губам, набрал в легкие побольше воздуха и дунул опять.

Мои друзья хотят побольше узнать о том зеленом острове, на котором ты живешь, — сказал филин.

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Что такое прилагательное и каким оно бывает?

Имя прилагательное — это часть речи, которая обозначает признак предмета, выражая его качество. Например, хмурое небо, красивая девушка, голубая вода. У прилагательных есть краткая и полная формы.

Прилагательное в полной форме в единственном числе отвечает на вопросы «какой?», «какая?», «какое?».

Прилагательное в краткой форме также обозначает признак предмета, но отвечает на вопросы «каков?», «какова?», «каково?».

Как правило, полные формы прилагательных выражают постоянные качества, которые свойственны предметам, а краткие — временные признаки, которые принадлежат предметам в конкретной ситуации.

Например:

У меня строгая мать (постоянная черта характера).

Мать строга ко мне (сейчас, в этой ситуации).

С существительным краткие прилагательные согласуются только в роде и числе, а полные — в роде, числе и падеже. Зато краткие прилагательные, в отличие от полных, могут управлять именем существительным:

Мальчик болен (чем?) гриппом.

Страна богата (чем?) ресурсами.

Сказать «мальчик, больной гриппом, и страна, богатая ресурсами» нельзя.

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Также краткие формы прилагательных не сочетаются с полными в качестве однородных сказуемых. Фраза «ее манеры изящны и элегантные» — неправильная; корректная версия — «ее манеры изящны и элегантны».

Как отличить наречие от краткого прилагательного?

Наречие — это самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы «как?», «где?», «куда?», «когда?», «откуда?» и «почему?» и может обозначать три вида признаков в зависимости от того, к какой части речи относится в предложении или словосочетании.

Признак действия — наречие примыкает к глаголу или деепричастию:

идешь (как?) медленно;

молчать (почему?) неспроста;

стремиться (куда?) вверх.

Признак предмета — наречие примыкает к существительному:

путь (какой?) напрямую;

платье (какое?) наизнанку;

яйцо (какое?) вкрутую.

Признак другого признака — наречие примыкает к прилагательному, наречию, причастию:

безумно яркий;

чрезвычайно хорошо;

вдвое больше.

Наречия относятся к так называемым неизменяемым словам: они не склоняются, не спрягаются, не имеют окончаний, не изменяются по родам и числам.

Чтобы отличить краткое прилагательное от наречия, необходимо определить слово, к которому относится краткое прилагательное или наречие, и задать от него вопрос.

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Тест на правописание приставки «по-»

Попробуйте проверить себя и выбрать правильный вариант написания слов с приставкой по- (и не подглядывать в ответы сразу).

1. Принеси мне ягод, да (по)больше!

слитно;

раздельно;

через дефис.

2. Он умеет говорить (по)английски, а вот по(французски) изъясняется с трудом.

слитно;

раздельно;

через дефис.

3. Именно от вас, (по)большому счету, зависит моя судьба.

слитно;

раздельно;

через дефис.

4. Если это лекарство вам не помогает, я назначу что-нибудь (по)сильнее.

слитно;

раздельно;

через дефис.

5. Вот (по)этому мне и не хочется с тобой связываться!

слитно;

раздельно;

через дефис.

6. Она (по)долгу сияла тревожным светом, притягивая людские взоры.

слитно;

раздельно;

через дефис.

7. Будь с ним (по)строже!

слитно;

раздельно;

через дефис.

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Правильные ответы на тест