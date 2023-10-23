Правило гармонии: как работает золотое сечение

Золотое сечение, известное также как дивина пропорция или фи, – это математическое явление, которое поражает своей всепроникающей присутствием в природе, искусстве и архитектуре. Это числовое соотношение имеет глубокие корни в математике, искусстве и философии, и оно считается одним из фундаментальных принципов гармонии и баланса. Подробнее – в материале "Рамблера".

© Leonardo da Vinci

История золотого сечения берет свое начало в древних греческих математиках и философах. Однако его использование и влияние простираются намного дальше, чем античная Греция. Золотое сечение можно найти в природе, где оно описывает отношение размеров многих живых организмов, начиная от расположения лепестков цветов и формы раковин моллюсков до структуры ДНК. Важно отметить, что это соотношение считается крайне приятным для глаза и воспринимается как символ гармонии и красоты.

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Как это работает? Золотое сечение можно представить как отношение двух величин, где отношение большей части к меньшей части равно отношению всей части к большей части. Если обозначить большую часть как "а" и меньшую часть как "b", то отношение а к b равно (a+b) к а. Математически это можно записать как a/b = (a+b)/a.

Это числовое соотношение приближается к числу 1.6180339887 (по числу Фи). В искусстве и архитектуре это означает, что объекты, созданные с учетом золотого сечения, обычно оцениваются как более гармоничные и привлекательные для глаза. Оно также может использоваться для создания "золотого треугольника" и "золотого прямоугольника", которые являются важными элементами дизайна и композиции.

Золотое сечение стало важным архитектурным и художественным инструментом. Архитекторы, такие как Ле Корбюзье, внедряли золотое сечение в дизайн зданий и городов. Множество известных произведений искусства были созданы с использованием этой пропорции. Так, Леонардо да Винчи, великий итальянский художник и ученый эпохи Возрождения, активно использовал золотое сечение, чтобы определить пропорции лица на своих известных портретах, таких как "Мона Лиза". Он также исследовал золотое сечение в своих научных записях, применяя его к анатомии человеческого тела и различным явлениям в природе.