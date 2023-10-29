День в истории, 29 октября: знаменательные события

Мировая история полна невероятно интересных событий. Некоторые из них повлияли на конкретных людей, некоторые — на науку, а другие — на всю цивилизацию.

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"Рамблер" расскажет, чем запомнился день 29 октября в разные годы.

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Фондовый рынок рухнул — «черный вторник»

29 октября 1929 года черный вторник обрушивается на Уолл-стрит: инвесторы торгуют 16 410 030 акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже за один день. Миллиарды долларов были потеряны, что привело к потерям тысяч инвесторов, а биржевые котировки отставали на несколько часов, потому что механизм не мог справиться с огромным объемом торгов. После «Черного вторника» Америка и остальной промышленно развитый мир погрузились в Великую депрессию .

Крах фондового рынка 1929 года не был единственной причиной кризиса. Великая депрессия, однако она ускорила глобальный экономический коллапс. К 1933 году почти половина американских банков обанкротилась, а безработица приближалась к 15 миллионам человек, или 30 процентам рабочей силы. Потребуется Вторая мировая война и огромный уровень производства вооружения, чтобы наконец вывести страну из депрессии после десятилетия страданий.

Израиль вторгается в Египет. Начало Суэцкого кризиса

29 октября 1926 года израильские вооруженные силы продвигаются в Египет к Суэцкому каналу, инициируя Суэцкий кризис. Вскоре к ним присоединятся французские и британские войска, что создаст серьезную проблему «холодной войны» на Ближнем Востоке.

Катализатором совместного израильско-британско-французского нападения на Египет стала национализация Суэцкого канала египетским лидером генералом Гамалем Абдель Насером в июле 1956 года. Ситуация назревала уже некоторое время. Двумя годами ранее египетские военные начали оказывать давление на британцев, чтобы те прекратили свое военное присутствие (которое было предоставлено англо-египетским договором 1936 года) в зоне канала. Вооруженные силы Насера также периодически участвовали в боях с израильскими солдатами вдоль границы между двумя странами, и египетский лидер не делал ничего, чтобы скрыть свою антипатию к сионистской нации.

Израильтяне нанесли удар первыми, но были потрясены, обнаружив, что британские и французские войска не последовали за ними сразу. Вместо молниеносного удара подавляющей силы атака застопорилась. Организация Объединенных Наций быстро приняла резолюцию, призывающую к прекращению огня.

Ночь расстрелянных поэтов

В ночь с 29 октября 1937 года произршло массовое политическое убийство представителей белорусской и еврейской интеллигенции, а также деятелей культуры, науки и искусства. Это случилось во Внутренней тюрьме НКВД и Пищаловском замке в Минске, и один из самых значимых моментов репрессий в БССР. Всего убиты были 132 человека.