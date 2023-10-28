Фотограф дикой природы Кейси Купер опубликовал видеоролик, на котором он пытается сфотографировать гепарда в Южной Африке, но происходит нечто неожиданное.

«Пытался сфотографировать гепарда, но у него был другой план», — подписал видео Купер.

На видео гепард подходит прямо к камере Купера, а затем просит погладить его. Купер соглашается и гладит дикую кошку по голове.

Большинство людей испугались бы, если гепард подошел к ним так близко, но для Купера животное не представляло угрозы.