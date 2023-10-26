Мужчина включил отопление и столкнулся с неприятным сюрпризом

Пользователь Reddit с ником yesackchyually рассказал, что решил включить дома отопление и столкнулся с неприятным сюрпризом, который оставили прежние жильцы. История мужчины вызвала бурные обсуждения в сети: за сутки его публикация набрала более двух тысяч комментариев.

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«Я впервые включил отопление этой осенью, и из воздуховода выскочила упаковка от презерватива», — написал мужчина.

К публикации он прикрепил фотографию находки, где указано, что срок годности презерватива истекает в октябре 2010 года. Автор поста уточнил, что живет с семьей в этом доме с 2011 года.

«Хорошо, что срок годности презерватива истек до того, как вы въехали. В противном случае в вашей семье был бы конфликт», — пошутил один из комментаторов.

Несколько участников обсуждения вспомнили, какие предметы они находили у себя дома.

«В последнем месте, где я жил, я обнаружил в вентиляции, помимо грязи, волос и мусора, старые пули различных калибров, ручку из полицейского управления и старую SD-карту», — заявил один из них.

Еще один комментатор сообщил, что несколько лет назад во время ремонта наткнулся у себя в ванной на упаковку от презерватива 1980 года выпуска.