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Нельзя брать взаймы и проводить переговоры: приметы на 26 октября

26 октября православные люди отмечают праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери, у которой просили избавления от различных бед и искали утешения.

Нельзя брать взаймы и проводить переговоры: приметы на 26 октября
© РИА Новости

В народе же этот день издавна связывали с баней и живущим в ней духом, потому и название эта дата получила соответствующее — Банный обиход. Также в народном календаре этот день известен как Агафонов день.

Видео дня

О приметах, запретах и поверьях, связанных с этой датой, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 26 октября

  • Категорически нельзя в Агафонов день брать у кого-то деньги взаймы, иначе можно оказаться в крайне затруднительном финансовом положении в самое ближайшее время.
  • К проблемам с деньгами может привести и употребление в этот день алкоголя.
  • Не стоит доверительно общаться с малознакомыми людьми: велик риск оказаться обманутым.
  • Нельзя думать о плохом: негативными мыслями вы привлечете к себе все, чего боитесь, в избытке.
  • Ссориться с близкими и вступать в конфликты со знакомыми тоже не стоит, в противном случае в жизни может начаться черная полоса.
  • Не стоит хвастаться своими победами и удачами, иначе капризная Фортуна может от вас отвернуться.
  • Крупные покупки сегодня совершать не стоит: они не порадуют.
  • Стоит отказаться в Агафонов день от важных встреч и деловых переговоров: ни к чему хорошему они в итоге не приведут.

Что можно делать 26 октября

  • Простить и забыть нанесенные вам обиды.
  • Сделать генеральную уборку в доме, особенно уделив время ванной комнате, вымыть полы.
  • Если вы давно собирались обновить интерьер или добавить несколько новых штрихов, самое время это сделать. Тем более, что, согласно поверьям, в этот день даже небольшие обновления привлекут в жизнь благоприятные события.
  • День хорош и для всевозможных начинаний: велик шанс того, что ваши планы осуществятся.

Почему нельзя спать ногами к двери

Народные приметы 26 октября

  • Холодная погода на улице предвещает скорое наступление зимы.
  • Красные облака на небе — к дождю.
  • Если тучи быстро плывут по небу с южной стороны, стоит ожидать ненастья.
  • Кошка долго сидит на окне и смотрит на улицу — к теплу.
  • Иней на траве с утра указывает на возможные осадки в течение дня.
  • Темно-синее небо обещает ясную и теплую погоду.