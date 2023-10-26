Нельзя брать взаймы и проводить переговоры: приметы на 26 октября

26 октября православные люди отмечают праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери, у которой просили избавления от различных бед и искали утешения.

В народе же этот день издавна связывали с баней и живущим в ней духом, потому и название эта дата получила соответствующее — Банный обиход. Также в народном календаре этот день известен как Агафонов день.