Нельзя брать взаймы и проводить переговоры: приметы на 26 октября
26 октября православные люди отмечают праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери, у которой просили избавления от различных бед и искали утешения.
В народе же этот день издавна связывали с баней и живущим в ней духом, потому и название эта дата получила соответствующее — Банный обиход. Также в народном календаре этот день известен как Агафонов день.
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О приметах, запретах и поверьях, связанных с этой датой, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 26 октября
- Категорически нельзя в Агафонов день брать у кого-то деньги взаймы, иначе можно оказаться в крайне затруднительном финансовом положении в самое ближайшее время.
- К проблемам с деньгами может привести и употребление в этот день алкоголя.
- Не стоит доверительно общаться с малознакомыми людьми: велик риск оказаться обманутым.
- Нельзя думать о плохом: негативными мыслями вы привлечете к себе все, чего боитесь, в избытке.
- Ссориться с близкими и вступать в конфликты со знакомыми тоже не стоит, в противном случае в жизни может начаться черная полоса.
- Не стоит хвастаться своими победами и удачами, иначе капризная Фортуна может от вас отвернуться.
- Крупные покупки сегодня совершать не стоит: они не порадуют.
- Стоит отказаться в Агафонов день от важных встреч и деловых переговоров: ни к чему хорошему они в итоге не приведут.
Что можно делать 26 октября
- Простить и забыть нанесенные вам обиды.
- Сделать генеральную уборку в доме, особенно уделив время ванной комнате, вымыть полы.
- Если вы давно собирались обновить интерьер или добавить несколько новых штрихов, самое время это сделать. Тем более, что, согласно поверьям, в этот день даже небольшие обновления привлекут в жизнь благоприятные события.
- День хорош и для всевозможных начинаний: велик шанс того, что ваши планы осуществятся.
Народные приметы 26 октября
- Холодная погода на улице предвещает скорое наступление зимы.
- Красные облака на небе — к дождю.
- Если тучи быстро плывут по небу с южной стороны, стоит ожидать ненастья.
- Кошка долго сидит на окне и смотрит на улицу — к теплу.
- Иней на траве с утра указывает на возможные осадки в течение дня.
- Темно-синее небо обещает ясную и теплую погоду.
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