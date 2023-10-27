Не будем скрывать, к пятнице многие хотят лечь на спину и просто плыть по течению, мечтая о выходных.

Интересно, что у черепах нет зубов, но их челюсти очень сильные. Вместо зубов у них во рту находятся острые наросты, которые называются роговыми клювами. Именно ими эти пресмыкающиеся откусывают и пережевывают пищу.