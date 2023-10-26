Суслик требует внимания: видео
На этом милом видео запечатлен требовательный суслик, ищущий внимания от человека.
Когда человек перестает гладить зверька, тот поворачивается и жестами показывает, что хочет еще.
Кстати, суслики очень общительные и живут большими колониями, выкапывая сложные системы нор. Каждый суслик имеет свою отдельную нору, которая соединяется подземными ходами с другими домиками. Такие поселения могут насчитывать сотни жителей.
А вот бурундуки на Сахалине нашли себе работу и стали охранниками термальных источников.
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