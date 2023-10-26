Хулиганский террор: что творили банды подростков в СССР

После окончания Гражданской войны спокойная жизнь в СССР так и не наступила. Советские города захлестнула волна террора, устроенного тысячами хулиганов, которые за время войны перестали бояться власти и ценить человеческую жизнь.

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Масштаб национального бедствия

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По статистическим данным НКВД, городское население страны составляло 17%, но на него приходилось 40% преступлений. В Ленинграде с 1923-го по 1926 год количество осужденных за нарушение общественного порядка возросло в 10 раз, а их доля среди заключенных увеличилась с 2% до 17%. За первую половину 1928 года в городах РСФСР было заведено 110 тысяч уголовных дел по статье хулиганство.

Под хулиганством понимались самые разнообразные действия: нецензурная брань, стрельба из огнестрельного оружия, шум, крики, распивание озорных или нецензурных песен и частушек, обрызгивание граждан нечистотами, устройство загромождений на дорогах, кулачные бои и драки. Так, 32% задержанных в 1926 году были арестованы за избиение прохожих, 28% - за дебош в пьяном виде, 17% - за ругань, 13% - за сопротивление сотрудникам милиции.

Причины активизации движения хулиганов

Первое употребление термина «хулиган» в России зафиксировано в 1892 году. Это слово фигурировало в приказе петербургского градоначальника фон Валя, который требовал принять меры против разбушевавшихся в городе нарушителей общественного порядка. В имперском уголовном кодексе такого преступления, как хулиганство, не существовало, а возникло оно уже при коммунистах, когда размах этого явления стал огромен.

В ХХ веке начался бурный рост городов, население которых пополнялось переселенцами из деревень. Чаще всего это были молодые мужчины. В результате еще в царские времена численность женского населения в крупных населенных пунктах составляла лишь 35-40% от общей массы горожан.

В городе молодые энергичные парни из деревни оказывались без контроля со стороны сельской общины, что вызывало у них ощущение вседозволенности. Подавляющему большинству хулиганов было от 12 до 25 лет. Многолетняя война, революция, голод, эпидемии и смерти травмировали их подростковую психику. Поэтому, как утверждают психологи, у них наблюдалась повышенная нервозность, истеричность и склонность к насилию. Из числа обследованных в 1927 году подростков Пензы 31,5% были признаны неврастениками, а у 94% рабочих подростков были выявлены различные нервные заболевания.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на рабочих окраинах Москвы и Ленинграда. Усугубляло общее положение дел эпидемия сифилиса и гонореи. Среди хулиганов НЭПа количество «венеритиков» доходило до 30%

По свидетельству современников, из-за войны и революции появилось большое количество инвалидов и травматиков с ослабленной нервной системой. У этих людей алкоголь и наркотики провоцировали бурные реакции, которые проявлялись как агрессивное неконтролируемое поведение.

По данным исследователя Мишустина, в 1920-х 95,5% задержанных хулиганов были пьющими, из них 62% употребляли спиртное постоянно, а 7% зависели от наркотиков. 45% хулиганов были беспризорниками и семьи им заменяли компании друзей.

Хулиганы тех времен носили брюки клеш и куртки, похожие на матросские бушлаты. Основным их оружием кроме кулаков были кастет, нож-финка, а также шпалер, так они называли револьверы. Банды подростков по вечерам нападали на идущих с работы рабочих и учащихся школ. Часто хулиганы выстраивались в цепь вдоль улицы или городской площади и останавливали любого проходящего мимо человека. Угрожая, они забирали имущество прохожего или избивали его.

Нарастание угрозы

Уровень агрессии возрастал, а организованность помогала хулиганам не только совершать одиночные преступления, но и проводить массовые акции по запугиванию населения. В Ленинграде они сожгли завод «Кооператор» и железнодорожные склады. Оказалось, что сделала это организация «Союз советских хулиганов», в которой числилось 100 человек.

В Казани хулиганы сорвали агитационный полет, закидали камнями самолёт и пилота. В Пензе они развернули настоящую партизанскую войну. В частности, разобрали полотно железной дороги и в 1925 году пустили под откос три поезда. В 1926 году вооруженная ножами банда разогнала комсомольский митинг в центре Новосибирска, при этом были избиты как комсомольцы, так и милиция.