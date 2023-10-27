Почему в России не отмечают Хэллоуин

Каждое 31 октября, в канун Дня Всех Святых, в мире отмечается Хэллоуин. Многие россияне воспринимают торжество негативно, полагая что это очередная европейская блажь.

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Редакция ivbg.ru узнала, почему некоторые зарубежные праздники приживаются в России, в чём положительные и отрицательные стороны культурных заимствований и какие ещё торжества пришли из других стран.

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Почему некоторые россияне отмечают Хэллоуин?

Во многих странах Хэллоуин пользуется особой любовью среди детей и молодёжи. Ребята ходят по домам в поисках конфет повкуснее, а молодые люди устраивают тематические вечеринки с костюмами. Именно эта сторона празднования и привлекает российскую публику.

В нашей стране он впервые появился в конце XX века. С течением времени мало что изменилось. Для большинства отмечающих, Хэллоуин остался поводом для веселья. Подготовка к празднику и само мероприятие помогают отойти от повседневных будней за продумыванием образа и декора.

Наряжаться в страшные наряды, раскрашивать лицо и лепить невообразимые прически - это только часть подготовительного процесса. Многие расслабляются за вырезанием пугала из тыквы, созданием путины из подручных материалов и приготовлением тематических блюд. Культурный смысл праздника потерял свою актуальность. Но многие участники вечеринок знают, что сама традиция имеет кельтские корни.

Согласно опросу этого года, который провёл Ozon, 82% собираются принять участие в праздновании. Отмечается, что в опросе принимали участие свыше полутора тысяч человек по всей России.

Какие иностранные праздники прижились в России?

Помимо Хэллоуина есть ещё несколько праздников, которые пришли в Россию из других стран: Валентинов день, Китайский Новый год, а также День Благодарения и День Святого Патрика.

Китайский Новый год

Ivyborg.ru

Во время новолуния после зимнего солнцестояния в Китае отмечают популярный народный праздник весны Чуньцзе так называемый Китайский Новый год. Каждый год он выпадает на разные числа в промежутке с 21 января по 21 февраля и имеет своего животного-покровителя по китайскому календарю. Всего их 12: Крыса или Мышь, Бык, Тигр, Кролик или Кот, Дракон, Змея, Лошадь, Коза или Овца, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья. Отмечают уже много веков, поэтому торжество обросло множеством закостенелых традиций.

На протяжении 15 дней (фиксированное число празднования - прим.ред) семьи ежедневно наведываются в гости к родственникам, участвуют в масштабных гуляниях с танцами, колоритными представлениями и маскарадами с фейерверками. Большой популярностью пользуются шествия с огромными драконами и львами - персонажами китайской мифологии.

В Россию китайский Новый год пришёл в период перестройки - в 90-е годы. Тогда в страну начали ввозить товары из Китая, в том числе с новогодней тематикой. Среди них были на каждый год фигурки разных зверей - символов года. В СМИ появились публикации с разъяснением, возникли гороскопы. А россияне, настигнутые врасплох тяжёлыми временами, нуждались в надежде. Позитивные предсказания по восточному календарю именно её им и подарили.

Новшество быстро приобрело популярность в России, а рынок страны быстро сориентировался - началась активная торговля предметов с символикой грядущего года. С тех пор многие дарят такие подарки друзьям и близким к Новому году в России.

Гороскопы тоже не потеряли свою актуальность. Сам праздник отмечают по китайским традициям только ярые любители Китая. В 2023 году он проходил с 22 января по 5 февраля, а в 2024-ом ожидается с 10 по 24 февраля.

День святого Валентина

Большой популярностью пользуется День влюблённых. Праздник впервые начали отмечать в России в 1990-х годах. Несмотря на то, что 14 февраля за 30 лет существования в нашей стране стал частью массовой культуры и общественного сознания, с каждым годом его ценность падает. Если в 2007 году праздник отмечал каждый второй россиянин, то уже в 2009 - 40%, а в 2021 - лишь 13% жителей. Вероятно, на спад популярности повлияло появление всероссийского праздника - Дня семьи, любви и верности, который ежегодно проходит в стране 8 июля с 2008 года.

Дата выбрана далеко не случайно. В этот день православные верующие поминают святых Петра и Февронию. Супруги Петр и Феврония Муромские символизируют супружество, взаимную любовь, верность и супружеское согласие. В указе от 28 июня 2022 года говорится, День семьи официально установили в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

В феврале 2022-го Министерство юстиции внесло День святого Валентина в список нерекомендованных к празднованию торжеств на территории РФ. Как отметил заместитель министра юстиции Всеволод Марков, граждане и общественные организации выразили обеспокоенность из-за пропаганды западных праздников. На основе этого была проведена экспертиза Дня влюблённых, по результатам которой вынесли решение об ограничении празднования.

Валентинов день признали мероприятием, подрывающим семейные ценности и пропагандирующим свободные отношения, что наносит ущерб институту брака в стране. По словам юристов, запрет распространяется на торжества в общественных местах. Но желающие устроить свидание 14 февраля могут организовать личную встречу без последствий. В 2023 году отмечать День влюблённых планировали всего 13% опрошенных.

День святого Патрика

Немного иная история сложилась с Днём святого Патрика - просветителя Ирландии. Святой известен своей ролью миссионера, при которой ему удалось распространить и укоренить зачатки христианства в IV–V веках. Поэтому праздник символизирует не только принятие новой веры в Ирландии, но и олицетворяет культурное наследие страны в целом. Его символами стали: трилистник (лист клевера - прим.ред.), лепреконы и ирландские флаги. В день торжества - 17 марта - носят зеленую одежду, проводят парады и устраивают пивные вечеринки. Отметим, что первые традиции были иными - наоборот, закрывались пабы, а со святым Патриком до XVIII века ассоциировался синий цвет.

В России праздник появился в 1999-ом. С тех пор каждый год до 2022-го проходил международный фестиваль "День святого Патрика" в рамках "Недели Ирландии". В этом году праздничные мероприятия возобновились. Ivbg ранее публиковал тест "Какой ты ирландец?".

В 2017 году Русская Православная Церковь включила День святого Патрика с датой празднования 30 марта в религиозный календарь. Решение принял Священный синод на заседании в Даниловом монастыре в Москве. Митрополит Калужский и Боровский Климент предоставил доклад, в котором представил всех святых, совершивших подвиг в западных странах. Среди них оказался и святой Патрик.

Есть и отечественная альтернатива праздника - День славянской письменности и культуры. Его установили как дань памяти Кириллу и Мефодию. Но даже имея государственный статус, церковный праздник в честь славянских просветителей не стал любимым среди россиян. Каждое 24 мая проходят ряд мероприятий, направленных на распространение информации о русской культуре, но масштабного душевного отклика от жителей нет. Формат праздника не привлекает молодое поколение. Возможно, если поменять концепцию, он наконец займёт заслуженное место.

День благодарения

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Последние несколько лет всё больше российских граждан стали устраивать торжественные мероприятия в честь Дня благодарения, который считается чисто американским. Он возник на основе исторических событий, когда около 400 лет назад английские переселенцы получили первый богатый урожай при помощи коренных индейцев. На основе этого главной целью праздника стало выражение благодарности за урожай и прочие блага, которыми щедро одаривает людей природа. В России его отмечают с 2007 года по инициативе президента в последний четверг ноября.

В этот день многие семьи готовят праздничные ужины с обязательным присутствием на столе ключевого блюда - индейки. Принято говорить слова благодарности близким, подкрепляя их приятными сюрпризами. В 2023 году праздничная дата выпадает на 23 ноября.

Почему зарубежные праздники вообще вошли в российский обиход?

Причин тому несколько.

Во-первых, человеческий ум привлекает всё новое и неизведанное. Поэтому русские путешественники, пребывая в непривычной обстановке, привозили на родину новые веяния, в том числе и праздники. К тому же, английский язык сейчас - инструмент международного общения. Его изучают с малых лет, добавляя в программу сведения о традициях носителя. Отсюда и интерес, и не только к иностранным праздникам, но и к западным фильмам и музыке, импортной технике и прочему.

Во-вторых, благодаря обмену опытом разных стран понемногу стирались государственные границы, а культуры начали проникать одна в другую, постепенно смешиваясь воедино. Последнее - для увеличения популярности и, соответственно, доходов, выгодные праздники раскручивались в сфере торговли и СМИ.

В чем плюсы и минусы культурных заимствований?

Индийский фестиваль красок Холи, американский День объятий, китайский Фестиваль водных фонариков и карнавалы из католических стран - всё это пришло в Россию из вне и нашло отклик среди российских граждан. Понятное дело, что не все обретают в таких праздниках нечто близкое. Кто-то вовсе абстрагирован от подобного веселья. Но есть категории людей, с удовольствием принимающих участие в мероприятиях. Отсюда следует, что факт внедрения существует.

Происходит это не случайным образом, а при наличии нескольких условий: Всё подряд не заимствуется. Перенимается только то, что близко к культуре страны-реципиента - то, что люди смогут понять, оценить и использовать в дальнейшей жизни. Перехватывается то, что принесёт выгоду - скрытую или явную: поднимет престиж, даст возможность подняться выше прогрессу внутри страны, наделит преимуществом перед другими народами. Заимствуется то, что отвечает внутренним потребностям народа. Это происходит, когда имеющиеся в распоряжении культурные процессы не могут удовлетворить важные потребности общества.

Отметим, что любая культура не может обойтись без взаимодействия с другими, так как это приведёт к застою. Обмен опытом, новшествами и традициями помогает развиваться и обновляться. Только нужна золотая середина. В случае, если внедрение ценностей других культур начинает преобладать над собственными, утрачивается стабильность. За этим следует процесс деградации.

Иногда обстоятельства складываются так, что заимствованные культурные нормы со временем полностью трансформируются в нечто новое или вытесняются местными аналогами. Наглядный пример - День святого Валентина.