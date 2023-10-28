Приметы и поверья на 28 октября: что нельзя делать в день Ефимия Осеннего

28 октября по народному календарю день Ефимия Осеннего. Дата когда-то была связана с различными традициями и запретами. Предки старались следовать определенным правилам, чтобы не навлечь беду на себя, своих близких и не лишиться денег.

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Согласно поверьям, этот день не подходил для любой работы. Хозяйки старались заранее подготовиться к Ефимию Осеннему, так как 28 октября убираться было нельзя. Запрещено было стирать, а также заниматься ремонтом. Разрешалось проводить время с семьей или отдохнуть в одиночестве. Также существовал запрет для девушек и женщин ходить с распущенными волосами. При этом косы плести также было нельзя. Считалось, что можно было столкнуться с серьезной болезнью.

Предки считали, что этот день решительно не подходит для размышлений на грустные темы. Печалиться и сожалеть об упущенных возможностях могло быть опасно. Верили, что такое поведение рассердит домового, и он начнет пакостить: портить вещи, прятать деньги и шуметь по ночам.

В этот день запрещалось пересчитывать деньги, выходить из дома темное время суток и смотреть вверх. Тому, кто увидит падающую звезду, старцы пророчили покойника в доме.