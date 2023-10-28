Нельзя считать деньги и стирать белье: приметы на 28 октября
28 октября в православной церкви вспоминают Ефимия Солунского, который жил в девятом столетии в Палестине.
В народе же этот день получил название Ефимий Осенний, с ним связано много традиций и запретов.
О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 28 октября
- В день Ефимия Осеннего нельзя убирать в доме, а также стирать и гладить белье. Наши предки верили, что бытовые заботы в эту дату могут привести к серьезным заболеваниям и сделать жизнь короче.
- Не стоит рассказывать о своих мечтах и планах, иначе они никогда не воплотятся в жизнь.
- Грустить и вспоминать что-то печальное в этот день тоже нельзя, чтобы не навлечь на себя беды.
- Категорически нельзя сквернословить, ругаться с близкими, вступать в какие бы то ни было конфликты: за это, согласно верованиям, в ближайшем будущем придется поплатиться.
- Женщинам и девушкам не рекомендовалось в этот день заплетать косы: наши предки верили, что так можно «вплести» себе болезни.
- Сожалеть об упущенных возможностях в день Ефимия Осеннего тоже не стоит: это может привести к неудачам в делах.
- Нельзя пересчитывать деньги, иначе можно привлечь финансовые трудности.
Что можно делать 28 октября
- Провести время с семьей в отдыхе и веселье. Также можно отдохнуть в одиночестве.
- Хороший день для физической активности: можно укрепить здоровье.
- В день Ефимия Осеннего надо стараться думать только о хорошем: в жизнь придет мир и удача.
Народные приметы 28 октября
- Увидеть падающую звезду в день Ефимия Осеннего — к несчастью. Наши предки предпочитали после захода солнца не поднимать голову и не любоваться на ночное небо.
- Если на землю лег снег — он уже не растает до весны.
- Утром в день Ефимия Осеннего на небе светит яркое солнце — хорошая погода сменится ненастьем.
- Круги красноватого оттенка возле луны предвещают сильный ветер, снег и заморозки.
- Выпавший в этот день снег предвещает хороший урожай хлеба в будущем году.
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