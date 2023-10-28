Нельзя считать деньги и стирать белье: приметы на 28 октября

28 октября в православной церкви вспоминают Ефимия Солунского, который жил в девятом столетии в Палестине.

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В народе же этот день получил название Ефимий Осенний, с ним связано много традиций и запретов.

О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 28 октября

В день Ефимия Осеннего нельзя убирать в доме, а также стирать и гладить белье. Наши предки верили, что бытовые заботы в эту дату могут привести к серьезным заболеваниям и сделать жизнь короче.

Не стоит рассказывать о своих мечтах и планах, иначе они никогда не воплотятся в жизнь.

Грустить и вспоминать что-то печальное в этот день тоже нельзя, чтобы не навлечь на себя беды.

Категорически нельзя сквернословить, ругаться с близкими, вступать в какие бы то ни было конфликты: за это, согласно верованиям, в ближайшем будущем придется поплатиться.

Женщинам и девушкам не рекомендовалось в этот день заплетать косы: наши предки верили, что так можно «вплести» себе болезни.

Сожалеть об упущенных возможностях в день Ефимия Осеннего тоже не стоит: это может привести к неудачам в делах.

Нельзя пересчитывать деньги, иначе можно привлечь финансовые трудности.

Что можно делать 28 октября

Провести время с семьей в отдыхе и веселье. Также можно отдохнуть в одиночестве.

Хороший день для физической активности: можно укрепить здоровье.

В день Ефимия Осеннего надо стараться думать только о хорошем: в жизнь придет мир и удача.

Народные приметы 28 октября