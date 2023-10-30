30 октября: праздники сегодня
В начале рабочей недели отмечается множество праздников. Среди них День инженера-механика, День основания ВМФ России и День тренера.
День инженера-механика отмечается в России ежегодно 30 октября. Прогресс науки отражается в многочисленных технических изобретениях. Они являются воплощением теоретических изысканий ученых. Специалистам по внедрению достижений исследователей в промышленность и повседневную жизнь человека и посвящен профессиональный праздник.
Военно-морской флот РФ является символом могущества государства. Российские моряки испокон веков защищают рубежи Родины, уничтожают противников, посягнувших на ее территорию, и одерживают славные победы, восхваляя флот своей страны.
Первый корабль в России был создан в 1667 году на реке Ока. Двухпалубный "Орел" имел три мачты и был построен при помощи голландских мастеров.
Не забываем и про религиозные праздники. Сегодня верующие православной церкви чтут память ветхозаветного святого пророка Осии. В этот день простые люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от телег на зиму, они начинали осматривать их и при надобности чинили.
Колесо считалось оберегом и защитником от злых духов. Этот символ солнца часто использовали в проведении различных обрядов. Например, если человека укусила змея, то для его спасения, помимо применения трав, промывали место укуса водой, которую затем пропускали через колесо.
Также сегодня отмечаем День тренера, Международный день ортопедических медсестер и День кукурузных конфет.