30 октября: праздники сегодня

В начале рабочей недели отмечается множество праздников. Среди них День инженера-механика, День основания ВМФ России и День тренера.

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День инженера-механика отмечается в России ежегодно 30 октября. Прогресс науки отражается в многочисленных технических изобретениях. Они являются воплощением теоретических изысканий ученых. Специалистам по внедрению достижений исследователей в промышленность и повседневную жизнь человека и посвящен профессиональный праздник.

Военно-морской флот РФ является символом могущества государства. Российские моряки испокон веков защищают рубежи Родины, уничтожают противников, посягнувших на ее территорию, и одерживают славные победы, восхваляя флот своей страны.

Первый корабль в России был создан в 1667 году на реке Ока. Двухпалубный "Орел" имел три мачты и был построен при помощи голландских мастеров.

Не забываем и про религиозные праздники. Сегодня верующие православной церкви чтут память ветхозаветного святого пророка Осии. В этот день простые люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от телег на зиму, они начинали осматривать их и при надобности чинили.

Колесо считалось оберегом и защитником от злых духов. Этот символ солнца часто использовали в проведении различных обрядов. Например, если человека укусила змея, то для его спасения, помимо применения трав, промывали место укуса водой, которую затем пропускали через колесо.