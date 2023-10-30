Книга рекордов Гиннесса уточнит возраст самого пожилого пса, умершего в Португалии

Специалисты Книги рекордов Гиннесса выясняют, сколько в действительности лет было псу по кличке Боби, который, как утверждалось, был самой пожилой собакой в мире и умер на 32-м году жизни в Португалии. Об этом представитель организации сообщил газете The Guardian.

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Издание пишет, что на фоне появления новости в интернете начали активно обсуждать фотографию Боби 1999 года. Пользователи утверждают, что окрас лап у собаки на снимке отличается от того, который можно видеть на современных фото. Кроме того, сомнения высказывают ветеринары, которые указывают, что обычно возраст собаки определяется на основании утверждений владельца.

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"Нам известно о вопросах, связанных с возрастом Боби, и мы изучаем их", - сказал представитель Книги рекордов Гиннесса газете.

Ветеринар и член совета Королевского колледжа ветеринарных хирургов Дэнни Чемберс сообщил изданию, что "ни один из его коллег-ветеринаров" не верит в то, что Боби "действительно был 31 год".

"Это равносильно тому, что человек прожил бы более 200 лет, что, учитывая наши современные медицинские возможности, совершенно неправдоподобно", - отметил он.

Профессор ветеринарной медицины Эндрю Найт, в свою очередь, сказал изданию, что в истории "были и другие очень старые собаки".

Пес-рекордсмен

В октябре Книга рекордов Гиннесса сообщила о смерти собаки Боби на 32-м году жизни. Утверждалось, что пес сторожевой породы алентежский мастиф родился 11 мая 1992 года. В Книгу рекордов Гиннесса Боби попал в феврале 2023 года, на тот момент псу было более 30 лет. Его возраст подтверждается записями ветеринарной службы муниципалитета Лейрия и государственной ветеринарной базы данных. Средняя продолжительность жизни алентежских мастифов составляет от 12 до 14 лет.

Предыдущим рекордсменом-долгожителем, согласно книге рекордов, была австралийская пастушья собака Блюи, прожившая 29 лет на юго-западе Австралии и усыпленная в 1939 году из-за тяжелой болезни. Ее возраст также подтвержден документами.