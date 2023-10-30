Представители Книги рекордов Гиннесса разбираются, какого возраста на самом деле был португальский пес по кличке Боби, покинувший этот мир на тридцать втором году жизни.

Пользовали в интернете не верят, что собака может прожить так долго, сообщает The Guardian. Они сравнивают цвет лап на фото 1999 года, который отличается от более современных цифровых изображений собаки. Возраст Боби ставят под сомнение и ветеринары, которые отмечают, что длительность жизни животного, как правило, определяется исходя из слов его владельца.

Ветеринар Дэнни Чемберс рассказал, что его коллеги не верят в столь долгую продолжительность жизни собаки. По его словам, это равносильно человеку, который дожил до двухсот лет, что совершенно невозможно при современном уровне медицины.

Однако другой ветеринар Эндрю Найт отметил, что миру было известно и о других очень старых собаках, поэтому не стоит так скептически относиться к возрасту Боби.