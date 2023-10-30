Осия Колесник: что нельзя делать 30 октября

Православные верующие 30 октября чтят память пророка Осии. Его принято считать первым из двенадцати малых ветхозавестных пророков. В народном календаре этот день именовали Осией Колесником.

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Наши предки верили, что если проигнорировать множество примет и ограничений, связанных с этим днем, на них непременно обрушатся 40 бед.

День Осия Колесника старались посвятить тихому общению или отдыху. Согласно поверьям, шумные дела и тяжелая работа могли разгневать пророка и навлечь на дом несчастья.

Также 30 октября существовало особое правило – правило трех добрых дел. Лучшим вариантом было продумать планы на день таким образом, чтобы вы успели порадовать близких и родственников чем-то, угостить или помочь соседям, организовать долгожданную встречу с друзьями.

Что нельзя было делать 30 октября В день Осия Колесника запрещалось посещать бани и мыться. Наши предки верили, что вода в такой день способна смыть всю защиту с организма, вследствие чего человека атакуют недуги. Разрешено было лишь мыть руки и умывать лицо.

Также в этот день остерегались проводить любые манипуляции по изменению внешности – стричь или красить волосы, менять прическу, делать маникюр или педикюр тоже считалось плохой приметой.

Выходить из дома следовало только в чистой и свежей одежде. Наши предки даже старались по несколько раз за день переодеваться, так как верили, что эти ритуалы принесут удачу и финансовое благополучие.

На Осия Колесника стоит избегать любых конфликтных ситуаций. Выяснение отношений с кем бы то ни было лучше отложить на другой день.

Не стоит начинать новые дела и как-то кардинально менять свою деятельность в этот день. Также, ничего хорошего не принесут и путешествия, в которые вы отправитесь 30 октября.

Важно не отказывать нуждающимся в помощи. Если же вы проигнорируете такого человека и отвернетесь от него, так и не оказав содействия в его делах, вскоре и сами можете оказаться в плачевной ситуации.