Найденный в сарае бюст оценили в миллионы рублей

Член совета маленького города в Шотландии нашел в открытом сарае бюст, который оценили в 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mirror.

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Член муниципального совета деревни Балинтор в области Истер Росс Максин Смит случайно обнаружила в 1998 году в сарае бюст члена парламента сэра Джона Гордона, созданный французским скульптором Эдме Бушардоном в 1728 году. Бушардон известен неоклассическими статуями, стоящими в садах Версальского дворца. В момент находки бюст просто подпирал дверь, чтобы она не закрывалась.

Вскоре после того, как выяснилось, что бюст создан известным французским мастером, его временно передали музею Лувра для экспозиции. При этом официально произведение искусства принадлежит Фонду общего благосостояния Инвергордона. Не так давно эксперты оценили его примерную стоимость в 1,4 миллиона фунтов стерлингов (158,2 миллиона рублей). Членам фонда предстоит в ближайшее время решить, станут ли они продавать скульптуру.