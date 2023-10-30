В последнее время все больше людей заводят выдр в качестве домашних животных. Однако содержать их в неволе не так уж просто, ведь этим маленьким зверькам требуется примерно килограмм корма в день. Кроме того, выдрам обязательно нужно обеспечить доступ к воде. Поэтому даже в квартире придется соорудить водоем.