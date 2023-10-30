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Выдры едят наперегонки: видео

На видео запечатлены две очаровательные выдры, которые с аппетитом поедают угощения с тарелки.

В последнее время все больше людей заводят выдр в качестве домашних животных. Однако содержать их в неволе не так уж просто, ведь этим маленьким зверькам требуется примерно килограмм корма в день. Кроме того, выдрам обязательно нужно обеспечить доступ к воде. Поэтому даже в квартире придется соорудить водоем.

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Выдры прекрасно плавают и ныряют, могут находиться под водой до пяти минут, поэтому местом их обитания служат реки, озера, морские побережья. Они устраивают норы в берегах или используют естественные укрытия.

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