В США олень разбил стекло и забежал в переполненный ресторан, напугав людей, пишет издание UPI.

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Инцидент произошел днем в штате Висконсин. После того, как олень, выбежавший из леса, оказался внутри помещения, люди начали в панике разбегаться по сторонам, стараясь не вставать на пути у животного.

Впрочем, вызывать полицию и спасателей не пришлось — олень вскоре ушел сам. Перед этим животное забежало на кухню, возможно, в поисках еды, и затем покинуло ресторан через заднюю дверь.