Зачем даману потные ладошки

Когда ученые впервые встретили и описали дамана, а было это в далеком 1766 году, его сразу причислили к грызунам и на этом успокоились. Но, конечно же, специалисты того времени крупно ошиблись, и даманы оказались вовсе не так просты.

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"Рамблер" рассказывает, как живут даманы и почему они такие замечательные.

На мысль о том, что даманы вовсе не такие уж простые грызуны, натолкнули некоторые особенности их строения. При ближайшем рассмотрении выяснились, что клыки - вовсе не клыки, а самые настоящие бивни, которые растут на месте вторых резцов, на лапках - не когти, а ногти, и желудок трехкамерный. Кроме того, даманы постоянно что-то жуют. Их отнесли к непарнокопытным, и лишь в середине девятнадцатого века ученые поняли, что даманы, слоны, ламантины и дюгони приходятся друг другу дальними родственниками.

Чем даманы похожи на слонов

Мошонка находится в брюшной полости

Бивни развиты из резцов

Бактериальный тип пищеварения

Молочные железы на груди

Ногти на пальцах

Высокий интеллект

Еще одна отличительная особенность даманов - постоянно влажные лапы. Так как эти зверьки живут в скалистой местности, им жизненно необходимо хорошо цепляться за любые поверхности, а помогают им в этом влажная кожа на лапках. Кроме того, центр стопы имеет вогнутую форму, и когда даман наступает на гладкий камень влажной лапкой, между ними создается вакуум, который позволяет хорошо держаться, не скользить и не падать.

У даманов очень красивая пушистая шерсть, а для ухода за ней у них есть специальный когти на задних лапах, которые они используют как расческу. За состоянием шерсти они пристально следят, так как там, где они живут, могут быть сильные перепады температуры, и если шерсть не будет выполнять свою функцию, они попросту замерзнут.