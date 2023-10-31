Попигайская астроблема: тайна крупнейшей катастрофы на территории Сибири

Если падение Тунгусского метеорита хорошо известно во всём мире, то, например, о Попигайском слышал мало кто даже жителей России. Хотя этот неизвестный нам небесный объект был во много раз крупнее Тунгусского – ведь он оставил в Сибири огромный кратер – более 100 километров диаметром. Сейчас даже трудно представить масштабы катастрофы, произошедшей около 35 миллионов лет назад…

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Попигай – это где?

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Попигай – это небольшое поселение в Сибири – на границе Красноярского края и Якутии. Сам кратер расположен в 30 километрах от него. Несмотря на то, что столкновение случилось давно, след его был обнаружен лишь в 1946 году. Отличительной чертой места является огромное месторождение алмазов. По версии ученых при столкновении в районе (и в момент) падения были созданы уникальные физические условия: давление в полтора миллиона атмосфер и температура около 4000С. В результате произошло превращение графита в метеоритные алмазы – так называемые импактиты.

Загадки Попигайского кратера

Сам кратер на месте катастрофы вполне обычен и похож на несколько аналогичных астроблем (кратеров, оставленных при соударении), расположенных в других уголках Земли: в Мексике, США, Канаде. Самое интересное, что все эти столкновения произошли примерно в одно и то же время, что позволяет, например, Дмитрию Бадюкову (книга «Метеоритные кратеры на территории России») и ряду других астрофизиков и геологов говорить о предполагаемой массовой бомбардировке в олигоценовый период. Эта глобальная катастрофа могла быть причиной так называемого эоцен-олигоценового вымирания, приведшего к существенному изменению земной флоры и фауны.

Богатства Попигая

Справедливости ради, стоит отметить, что речь идет все же не о метеорите, а об астероиде.Судя по величине астроблемы, этот космический пришелец по своим размерам в несколько раз превосходил Тунгусский метеорит. Видимо, это и стало причиной образования в районе падения уникальных минералов. Ведь по своим абразивным способностям они в 2 раза превосходят обычные алмазы. Правда, использовать попигайские импактиты в качестве украшений невозможно, так как они очень тусклые и непрозрачные. Зато как технические – они идеальны.

Месторождение алмазов в районе попигайской астроблемы было открыто в 1971 году, но промышленная добыча там никогда не осуществлялась. Связано это с произошедшим примерно в то же время открытием способа производства синтетических алмазов. Именно на них и решила сделать ставку советская промышленность. Кроме того, свою роль сыграло и полное отсутствие инфраструктуры в районе возможной разработки. Поэтому вся информация о попигайском месторождении была засекречена.