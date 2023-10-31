Почему котики такие милые (с научной точки зрения)

Даже повзрослевшие котики кажутся их владельцам невероятно трогательными и очаровательными. Все дело в том, что люди неизменно сравнивают своих любимцев с маленькими детьми, которых хочется оберегать и бесконечно нянчить. Однако это не единственная причина, почему коты такие милые для своих хозяев. В статье попробуем разобраться, с чем же еще это связано.

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Если говорить о домашних кошках, то можно отметить, что эти питомцы кажутся человеку более уязвимыми, чем собаки. Хотя это мнение ошибочно: большинство кошек вполне приспособлены к «одинокой» жизни и могут добыть себе пропитание в условиях дикой природы.

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8 причин, почему кошки такие милые

Согласно статистике, миллионы людей задают такой вопрос поисковым системам в сети: почему питомцы такие милые. Скорее всего, этот факт и послужил толчком к тому, чтобы было проведено исследование, посвященное данной теме. Его результаты были опубликованы в журнале «The Guardian». Журналисты издания назвали целых 8 причин, почему котики нам кажутся такими очаровательными. Ответ оказался довольно простым: все дело во врожденных инстинктах.

Природные инстинкты

Как известно, приматы любят ухаживать друг за другом, разгребая шерсть сородичей. Специалисты предположили, что такая особенность могла достаться людям именно от них. Обезьяны инстинктивно ищут возможности прикоснуться к мягкой шерстке, чаще всего своих родителей. Современные люди же подобным образом реагируют на пушистую шерстку кошек, которая неизменно вызывает желание дотронуться до любимца, погладить его.

Внешний вид питомцев напоминает нам детей

Селекционеры трудятся на славу. За последнее столетие появилось множество пород кошек, считающихся милыми и даже необычными. В связи с этим стоит вспомнить коротколапых манчкинов, голых сфинксов, бобтейлов с укороченными хвостиками. Мордочки котиков напоминают нам детей: у них огромные глаза, небольшого размера носик и рот.

Мяуканье похоже на плач ребенка

Есть кошачьи породы, которые считаются крайне «разговорчивыми», а есть и молчуны. Однако в любом случае все питомцы мяукают – так они общаются с нами – людьми. Таким образом кошки требуют внимания. Маленькие котята подают голос, чтобы к ним подошла мама-кошка, а повзрослевшие особи мяукают, чтобы получить желаемое от своего хозяина. Так они могут просить еду, показывать свое желание поиграть, погулять на улице и т.д.

Как известно дикие кошки тоже подают голос, но их мяуканье, как правило, звучит более угрожающе, нередко так они защищаются от врагов. У домашней кошки голос мягче.

Ученые полагают, что мяуканье напоминает людям плач маленького ребенка. Именно поэтому мы мгновенно реагируем на него, стремимся моментально удовлетворить желание кошки, чтобы она успокоилась.

Питомцы отвечают на нашу ласку

Воспринимая питомцев, как своих детей, люди и общаются с ними как с малышами. Они тискают своих милых котов, сюсюкают с ними, начинают коверкать свою речь, намеренно выговаривая неверно звуки так же, как делают взрослые, общаясь с ребятишками. Проведенные исследования доказали, что подобная речь моментально воспринимается животными, как призыв к общению. Как выяснилось, на такие звуки реагируют лошади и кошки. Совсем маленькие котята также понимают сюсюканье, как сигнал для коммуникации.

Милые коты отвечают на ласку

Кошачьи любят мять и топтать лапками что-то мягкое

Многие владельцы замечают подобное поведение за своими любимцами. Кошки совершают специфические движения лапками, то прижимая их, а то приподнимая. Как правило, делают они так, используя мягкие поверхности – одеяла, пледы, хозяйскую одежду и т.д. Кроме того, подобным образом животное может мять и своего хозяина.

Исследования доказали, что подобное поведение обусловлено возможностью маленьких котят питаться молоком матери-кошки. А повзрослевшие особи пытаются таким образом установить эмоциональную связь со своим владельцем.

Милый вид питомцев вызывает желание оберегать их

Учеными было доказано, что с древних времен человека привлекали миловидные существа, вызывая желание оберегать их, ухаживать за ними. Это касается в первую очередь именно детенышей животных. Детские черты вызывают неизменное желание взять питомца на руки и прижать к себе. Этот факт и объясняет, почему котята кажутся нам такими милыми. Люди уверены, что очаровательное существо совершенно беззащитно и нуждается в постоянной опеке, как и новорожденный ребенок.

Взаимная привязанность

Невзирая на то, что есть мнение, что кошки менее привязаны к людям, чем, например, собаки, они также нуждаются в общении с владельцем. Котики тоже любят совместное времяпрепровождение, обожают сидеть на коленях у человека, не откажутся, если их погладят. К тому же некоторые современные кошачьи породы демонстрируют, скорее, «собачье» поведение, следуя за «своим» человеком буквально по пятам, желая каждую минуту находиться рядом. Такие питомцы крайне негативно отнесутся к длительному одиночеству.

Ученые подтверждают, что эмоциональная связь, возникающая между кошкой и владельцем, напоминает связь между мамой и младенцем.

Людям свойственно очеловечивать своих любимцев

Наша огромная привязанность к братьям нашим меньшим приводит к тому, что мы начинаем видеть в них человеческие черты. Люди пытаются найти схожесть во внешнем виде, а также в поведении.