Когда в истории России была самая холодная зима
Россия - страна с суровым климатом, и зима здесь часто бывает очень холодной. В истории России были зафиксированы несколько случаев, когда температура опускалась до рекордно низких значений.
Самая холодная зима в России
По данным Гидрометцентра России, самая холодная зима в России была в 1899-1900 годах. В этот период температура воздуха в некоторых регионах страны опускалась ниже -60 °C.
Помимо 1899-1900 годов, в истории России были зафиксированы и другие случаи, когда зима была очень холодной. Вот некоторые из них:
- 1939-1940 годы: температура воздуха в некоторых регионах страны опускалась до -50 °C.
- 1946-1947 годы: температура воздуха в некоторых регионах страны опускалась до -40 °C.
- 1953-1954 годы: температура воздуха в некоторых регионах страны опускалась до -35 °C.
- 1968-1969 годы: температура воздуха в некоторых регионах страны опускалась до -30 °C.
- 2005-2006 годы: температура воздуха в некоторых регионах страны опускалась до -25 °C.