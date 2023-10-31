Когда в истории России была самая холодная зима

Россия - страна с суровым климатом, и зима здесь часто бывает очень холодной. В истории России были зафиксированы несколько случаев, когда температура опускалась до рекордно низких значений.

Самая холодная зима в России

По данным Гидрометцентра России, самая холодная зима в России была в 1899-1900 годах. В этот период температура воздуха в некоторых регионах страны опускалась ниже -60 °C.

Помимо 1899-1900 годов, в истории России были зафиксированы и другие случаи, когда зима была очень холодной. Вот некоторые из них: