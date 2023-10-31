Туристы встретили на Курилах двуцветного медведя
Приехавшие на остров Кунашир Курильской гряды путешественники смогли сфотографировать двуцветного медведя. Снимки публикует портал Sakh.online.
Необычное животное встретилось туристам по дороге из Головнина. Медведь отличался оригинальным окрасом. На передней половине туловища у него белая шерсть, а на задней - бурая.
Sakh.online
Для медведей такой окрас совершенно не типичен, но внятных объяснений, как же так получилось, нет.
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