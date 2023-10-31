Туристы встретили на Курилах двуцветного медведя

Необычное животное встретилось туристам по дороге из Головнина. Медведь отличался оригинальным окрасом. На передней половине туловища у него белая шерсть, а на задней - бурая.

Для медведей такой окрас совершенно не типичен, но внятных объяснений, как же так получилось, нет.