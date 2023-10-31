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Туристы встретили на Курилах двуцветного медведя

Приехавшие на остров Кунашир Курильской гряды путешественники смогли сфотографировать двуцветного медведя. Снимки публикует портал Sakh.online.

Туристы встретили на Курилах двуцветного медведя
© Sakh.online

Необычное животное встретилось туристам по дороге из Головнина. Медведь отличался оригинальным окрасом. На передней половине туловища у него белая шерсть, а на задней - бурая.

Sakh.online

Для медведей такой окрас совершенно не типичен, но внятных объяснений, как же так получилось, нет.

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