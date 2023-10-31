Нельзя переедать и поздно ложиться спать: приметы на 31 октября
День Луки Голодного, также известный как День Святого Луки, является христианским праздником. Он отмечается 31 октября в память апостола и евангелиста Луки, автора одноименной книги в Новом Завете Библии.
Святой Лука был одним из апостолов и автором Евангелия от Луки и Деяний Апостолов в Новом Завете. Он также был известен как врач и исцелитель. Его Евангелие уделяет особое внимание целительским чудесам Иисуса Христа и Его милосердию.
День Луки Голодного призывает христиан к милосердию и помощи тем, кто нуждается. Лука был известен своей заботой о бедных и больных, и этот праздник напоминает верующим о важности дел милосердия.
“Рамблер” расскажет о приметах и поверьях на 31 октября.
Что можно делать
Древние славяне промышляли рыбалкой, охотой и сбором грибов в лесу в этот день. Верили, что последний день октября сулит богатые уловы, обеспечивая семью едой на продолжительное время.
Крестьяне тщательно заботились о курицах в праздник 31 октября. Они проверяли состояние птиц, добавляли костную муку или мел в их пищу, утепляли и очищали курятники. Слабых кур отбирали для убоя, а из их мяса готовили бульоны, пироги и холодцы. Считалось хорошей приметой съесть блюда из курятины в этот день.
В праздник 31 октября наши предки также посвящали себя творчеству. Святой Лука считался покровителем иконописцев и художников. Верили, что любая работа, связанная с живописью, будет удачной и принесет благополучие.
Этот день также считался благоприятным для посадки озимого лука, и ожидался хороший урожай. Для поддержания крепкого здоровья многие ели дольку сырого лука в этот день.
Что нельзя делать
Не ложитесь спать поздно: Считается, что ложиться спать после полуночи в эту ночь может привлечь нечистую силу, которая будет мешать и мучить вас всю ночь.
Не отдавайте соль из своего дома: Верится, что одолжив соль из своего дома в этот день, вы можете случайно унести с солью семейное счастье.
Не переедайте: Объедание деликатесами и переедание в этот день считаются несчастливыми, и могут привести к голодным временам.
Не пилите и не рубите ветки и деревья: Это может привести к проблемам и трудностям.
Не заводите новые знакомства: Некоторые верят, что новые знакомства в этот день могут принести беды и несчастья.
Не берите в долг: Верится, что брать долги в этот день может привести к долгой роли должника.
Не пускайте в свой дом чужих кошек: Считается, что они могут принести нечисть.
Не оставляйте белье на улице на ночь: Это действие может привлечь нечисть, которая будет принести кошмары и частые заболевания членам семьи.
Приметы
- Яркая луна — предвещает ясную погоду.
- Бледная луна — указывает на наличие осадков.
- Появление комаров — говорит о теплой зиме.
- Появление незнакомца в доме — предвещает беду.