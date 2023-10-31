Нельзя переедать и поздно ложиться спать: приметы на 31 октября

День Луки Голодного, также известный как День Святого Луки, является христианским праздником. Он отмечается 31 октября в память апостола и евангелиста Луки, автора одноименной книги в Новом Завете Библии.

© Unsplash

Святой Лука был одним из апостолов и автором Евангелия от Луки и Деяний Апостолов в Новом Завете. Он также был известен как врач и исцелитель. Его Евангелие уделяет особое внимание целительским чудесам Иисуса Христа и Его милосердию.

Видео дня

День Луки Голодного призывает христиан к милосердию и помощи тем, кто нуждается. Лука был известен своей заботой о бедных и больных, и этот праздник напоминает верующим о важности дел милосердия.

“Рамблер” расскажет о приметах и поверьях на 31 октября.

Что можно делать

Древние славяне промышляли рыбалкой, охотой и сбором грибов в лесу в этот день. Верили, что последний день октября сулит богатые уловы, обеспечивая семью едой на продолжительное время.

Крестьяне тщательно заботились о курицах в праздник 31 октября. Они проверяли состояние птиц, добавляли костную муку или мел в их пищу, утепляли и очищали курятники. Слабых кур отбирали для убоя, а из их мяса готовили бульоны, пироги и холодцы. Считалось хорошей приметой съесть блюда из курятины в этот день.

В праздник 31 октября наши предки также посвящали себя творчеству. Святой Лука считался покровителем иконописцев и художников. Верили, что любая работа, связанная с живописью, будет удачной и принесет благополучие.

Этот день также считался благоприятным для посадки озимого лука, и ожидался хороший урожай. Для поддержания крепкого здоровья многие ели дольку сырого лука в этот день.

Что нельзя делать

Не ложитесь спать поздно: Считается, что ложиться спать после полуночи в эту ночь может привлечь нечистую силу, которая будет мешать и мучить вас всю ночь.

Не отдавайте соль из своего дома: Верится, что одолжив соль из своего дома в этот день, вы можете случайно унести с солью семейное счастье.

Не переедайте: Объедание деликатесами и переедание в этот день считаются несчастливыми, и могут привести к голодным временам.

Не пилите и не рубите ветки и деревья: Это может привести к проблемам и трудностям.

Не заводите новые знакомства: Некоторые верят, что новые знакомства в этот день могут принести беды и несчастья.

Не берите в долг: Верится, что брать долги в этот день может привести к долгой роли должника.

Не пускайте в свой дом чужих кошек: Считается, что они могут принести нечисть.

Не оставляйте белье на улице на ночь: Это действие может привлечь нечисть, которая будет принести кошмары и частые заболевания членам семьи.