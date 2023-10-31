Какой праздник отмечали на Руси вместо Хэллоуина

На Руси Велесову ночь отмечали после захода солнца 31 октября и до рассвета 1 ноября. Древние славяне верили, что именно тогда земля и вся живая природа отправляются на покой до первой весенней оттепели.

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Многие уверяют, что Велесова ночь — это русский Хэллоуин.

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Существовал ли на самом деле этот праздник, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Велесова ночь — не вымысел

По словам эксперта в области славянской мифологии Владислава Фисанова, древние славяне верили, что в ночь накануне зимы граница между мирами Явь и Навь истончается и души из потустороннего мира получают возможность попасть в физический мир людей. Живые же могли в эту ночь очутиться в ином измерении — в обители теней.

— Бог Велес, который занимал в древнерусском языческом пантеоне особое место, считался стражем границ трех миров: Явь, Навь и Правь. Он также являлся покровителем ворожбы, животных, домашнего скота, птиц, богатства, мудрости и охоты, — пояснил эксперт.

Славяне верили, что Велес выступает как уравновешивающая сила, которая способна гармонизировать власть светлого божества Белобога и темного божества Чернобога.

— Велесова ночь — это своего рода переход от лета к зиме. Считалось, что в ночь с 31 октября на 1 ноября на любом перекрестке можно встретить гостей из тонкого мира, — добавил эксперт.

Традиции праздника

Многие обыватели ошибочно называют Велесову ночь славянским Хеллоуином, но традиции у этих праздников разные. Если кельты во время Самайна (прародитель нынешнего Хеллоуина) веселились, наряжаясь в шкуры животных, чтобы отпугнуть злых сущностей, то славянские народы в это время, напротив, вели себя тихо и лишний раз не покидали родных пенатов.

Считалось, что именно в Велесову ночь любой смертный мог очутиться в мире мертвых. Чтобы защититься от злых сил, славяне в своих дворах жгли костры, а в домах — свечи, продолжил спикер.

Чтобы не призвать в свой дом заблудшие души покойников, славяне не выходили после захода солнца из дому и не принимали гостей, боясь, что визитер может оказаться представителем потустороннего мира.

— В Древней Руси Велесова ночь являлась семейным праздником. Все верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября врата загробного мира приоткрывались, а умершие приходили в гости к своим родным. Также была традиция в эту ночь задабривать домового, чтобы благополучие никогда не покидало дом, — рассказал Фисанов.