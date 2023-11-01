Как мамлюки татарские кафтаны носили

Тесные связи Золотой Орды с мамлюкским султанатом Египта привели к тому, что в средние века в этой африканской стране стало модным носить татарский кафтан и тюбетейку. Причем последнюю носили без чалмы. В этом головном уборе ходили повсеместно — как на рынок, так и в мечеть. Подробнее об этом в дзен-канале "Татарский Мир" Института истории им. Ш. Марджани АН РТ рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Эльмира Сайфетдинова.

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В середине XIII века установились тесные дипломатические отношения между Золотой Ордой и мамлюкским султанатом Египта. Основу правления в султанате представляли мамлюки (от араб. "принадлежащий") — военное сословие, состоящее из юношей-рабов в основном тюркского происхождения из евразийских степей, в частности территорий Золотой Орды.

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Общность культурных традиций и языка привела к тому, что в Египет стали прибывать и представители интеллигенции поэты, ученые. В истории эпохи мамлюкского султаната сохранилась информация об ученых и религиозных деятелях с нисбами ас-Сараи, ал-Кырыми. Одним из таких является автор известной поэмы "Гулистан бит-тюрки" Сейф Сараи, который эмигрировал в Египет в 1380-е годы.

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Тесные контакты с родными краями отразились и на модных тенденциях в одежде, которые стали обретать популярность в султанате. Так, в Египте стали носить татарский кафтан и тюбетейку, которую надевали без чалмы. В тюбетейках ходили как на рынок, так и в мечеть. Позднее стали носить более крупные головные уборы, которые более известны как тарханские шапки.

По сообщениям средневековых арабских летописей, появилась и ткань под названием "татарийат", которая представляла собой расшитую шелковую атласную материю. Большую популярность приобрели различные одежды из камхи, хатая, кабхи, бархата, александрийской материи, шарба и насафи и разноцветной шерсти. Также любили носить одежды, отороченные мехом, и их могли позволить себе даже простолюдины.

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